Sinan'a zam şoku
Benfica'dan beklediği teklifi alamayan Sinan Gümüş'ün menajeri, yönetimin kapısını çaldı. "600 bin euro olan maaşını 1.5 milyon euro'ya çıkaralım. Takımda kalsın" teklifi götürdü. Yönetim, "Performansla ücretini kendi belirleyecek" yanıtı verdi.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:35
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Eljif’e dev talip
Toplam 10
Yorum
fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
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İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
Toplam 3
Yorum
TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Hangi dünya yıldızısın?
Toplam 17
Yorum
Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
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