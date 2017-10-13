Sinan'a zam şoku

Benfica'dan beklediği teklifi alamayan Sinan Gümüş'ün menajeri, yönetimin kapısını çaldı. "600 bin euro olan maaşını 1.5 milyon euro'ya çıkaralım. Takımda kalsın" teklifi götürdü. Yönetim, "Performansla ücretini kendi belirleyecek" yanıtı verdi.