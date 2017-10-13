 Sinan'a zam şoku – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Sinan'a zam şoku

    Sinan'a zam şoku
    Benfica'dan beklediği teklifi alamayan Sinan Gümüş'ün menajeri, yönetimin kapısını çaldı. "600 bin euro olan maaşını 1.5 milyon euro'ya çıkaralım. Takımda kalsın" teklifi götürdü. Yönetim, "Performansla ücretini kendi belirleyecek" yanıtı verdi.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:35
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