 Serdar Aziz sahada – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Serdar Aziz sahada

    Serdar Aziz sahada
    Milli takımda Mircea Lucescu'nun, Finlandiya ve İzlanda maçlarında 23 kişilik kadroya almadığı Serdar Aziz, Konyaspor deplasmanında takımdaki yerini alacak. Başarılı futbolcunun, sakatlığının geçtiği ve başarılı stoperin yarın Maicon ile birlikte savunmada görev başında olacağı belirtildi.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:32
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