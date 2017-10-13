Serdar Aziz sahada

Milli takımda Mircea Lucescu'nun, Finlandiya ve İzlanda maçlarında 23 kişilik kadroya almadığı Serdar Aziz, Konyaspor deplasmanında takımdaki yerini alacak. Başarılı futbolcunun, sakatlığının geçtiği ve başarılı stoperin yarın Maicon ile birlikte savunmada görev başında olacağı belirtildi.