Serdar Aziz sahada
Milli takımda Mircea Lucescu'nun, Finlandiya ve İzlanda maçlarında 23 kişilik kadroya almadığı Serdar Aziz, Konyaspor deplasmanında takımdaki yerini alacak. Başarılı futbolcunun, sakatlığının geçtiği ve başarılı stoperin yarın Maicon ile birlikte savunmada görev başında olacağı belirtildi.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:32
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Eljif’e dev talip
Toplam 10
Yorum
fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
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İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
Toplam 3
Yorum
TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Hangi dünya yıldızısın?
Toplam 17
Yorum
Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
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