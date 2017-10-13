 Merih Demiral takibe alındı – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Merih Demiral takibe alındı

    Merih Demiral takibe alındı

    G.Saray, F.Bahçe’nin altyapısından yetişen genç futbolcunun peşinde

    Başkan Dursun Özbek'in talimatı ile Avrupa'da genç yetenek avına başlayan Galatasaray Scout ekibi, Merih Demiral'ı listesine dahil etti. Fenerbahçe'nin altyapısında yetişen ve şu an Sporting Lizbon'un ikinci takımında forma giyen 19 yaşındaki futbolcunun, bu durumdan oldukça memnun olduğu ifade edildi. Stoperde görev yapan Merih Demiral'ın düşük maliyeti transfer olma ihtimalini yükseltiyor.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:34
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