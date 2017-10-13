Merih Demiral takibe alındı
G.Saray, F.Bahçe’nin altyapısından yetişen genç futbolcunun peşinde
Başkan Dursun Özbek'in talimatı ile Avrupa'da genç yetenek avına başlayan Galatasaray Scout ekibi, Merih Demiral'ı listesine dahil etti. Fenerbahçe'nin altyapısında yetişen ve şu an Sporting Lizbon'un ikinci takımında forma giyen 19 yaşındaki futbolcunun, bu durumdan oldukça memnun olduğu ifade edildi. Stoperde görev yapan Merih Demiral'ın düşük maliyeti transfer olma ihtimalini yükseltiyor.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:34
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Eljif’e dev talip
Toplam 10
Yorum
fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
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İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
Toplam 3
Yorum
TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Hangi dünya yıldızısın?
Toplam 17
Yorum
Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
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