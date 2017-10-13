Lorik Cana da bıraktı!
Bir dönem Galatasaray’da da oynayan ve son olarak Ligue 1 ekibi Nantes forması giyen Lorik Cana, futbolu bıraktığını açıkladı.
Cana futbolu bırakma kararını ailesiyle ve yakın çevresiyle görüşerek aldığını da ifade etti.
Arnavut futbolcu kariyerinde Paris Saint Germian, Marsilya, Sunderland, Lazio, Galatasaray ve Nantes formaları giydi.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:23
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Toplam 9
Yorum
ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ?
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Yönetim ikiye bölündü, Cenk ise...
Toplam 14
Yorum
eraycan zaten sezon sonu satılacak kalmalı kesinlikle yanına bir yerli bir yabancı golcü şart negrado durmu göre gidecek oynarsa kalacak
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Onur: Asla yalnız bırakamam
Toplam 1
Yorum
baksoy Sakat sakat kalede yer alacağına iyileş de ondan sonra oyna , zaman dökülüyorsun birde sakat sakat oynarsan vay takımın haline ?
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