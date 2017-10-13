Konya-G.Saray maçı Yankaya'nın
Galatasaray, Cumartesi 19.30'da Atiker Konyaspor ile Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
İki takım arasındaki müsabakada Edirne bölgesi hakemlerinden Özgür Yankaya düdük çalacak.
5 kez yenildi
Özgür Yankaya, Galatasaray'ın bugüne kadar 17 müsabakasında düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmaların 10'unda sahadan galibiyetle ayrılırken, 5 kez de rakiplerine mağlup oldu.
5 kez yenildi
Özgür Yankaya, Galatasaray'ın bugüne kadar 17 müsabakasında düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmaların 10'unda sahadan galibiyetle ayrılırken, 5 kez de rakiplerine mağlup oldu.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:37
FOTOMAÇ GÜNDEM
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