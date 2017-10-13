"Kalbimi dinledim Galatasaray'ı seçtim"
GALATASARAY 'ın sezon başında Osmanlıspor'dan kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla taraftarların adına besteler yaptığı Papa Alioune Ndiaye, sarı-kırmızılı takıma gelmeden önce İngiltere başta birçok teklif aldığını söyledi. Kendisi için tercihin zor olmadığını anlatan Senegalli futbolcu, "West Ham United ciddi şekilde ilgilendi ama başka İngiliz takımları da bana teklif getirdi. İngiltere'de oynayan Milli takım arkadaşlarım beni aradılar bu dönem içerisinde antrenörlerinin tekliflerini ilettiler. Ben bu noktada kalbimin sesini dinledim ve Galatasaray'a geldim" ifadesini kullandı.
SAKİNLİĞİMİ KORUDUM
Kendisin e ödenen 7.5 milyon euro bonservis bedeliyle ilgili tartışmaları yakından takip ettiğini kaydeden Badou Ndiaye, "Her şeyi duydum ama bu konuyla ilgili sakinliğimi korudum. Futbolda böyle söylentiler olabiliyor ama ben futboluma, oyunuma konsantre olup bunları bir kenara bıraktım. Bu tür söylentilere de gülüp geçtim" dedi.
KENDİMİZLE YARIŞIYORUZ şampi yonluk için önlerinde uzun bir zaman olduğunu belirten 26 yaşındaki futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı: Şampiyonluk uzun bir süreç. Spor Toto Süper Lig'de iyi takımlar var ama bence tek rakibimiz yine kendimiziz. Biz her gün kendimizle yarışmak zorundayız. Performansımızı da kendimize göre değerlendirip, daha yüksek bir çıtaya yükseltmemiz gerekiyor.
HUKUK OKUYORUM
Üniversitede hukuk eğitimi alan Ndiaye, "Ancak okulumu şimdilik dondurdum. Tabii futboldan sonraki kariyerimi de düşünerek hukuk bölümüne devam etmeyi planlıyorum. Avukat olmak istiyorum" diye konuştu.
10 NUMARA DA OYNARIM
"Galatasaray'da şu anda daha çok 6 numara olarak oynuyorum. Hocam '10 numara oyna' derse, orada da oyunumu sergilerim. 8 numara oyna derlerse de Elhamdülillah ne varsa onu yaparım orada da oynarım."
GOL ATMAYI SEVİYORUM
"Taraftarlar da soruyor 'Neden ileri gidip gol atmıyorsun' diye. Ben de gol atmayı seviyorum ama takımın dengeleri daha önemli. Takım için ortada kalmam gerekiyorsa ben ortada kalacağım ve ileriye gitmeyeceğim. Takım için ne gerekiyorsa onu yapacağım."
BAŞARININ SIRRI NE?
Ndia ye, Galatasaray'ın başarısının ardındaki sırrın dayanışma olduğunu kaydederek, "Sahada gördüğünüz sonuçların sebebi birlikteliğimizin sahaya yansıması" derken kendisi için de önemli olanın takımın başarısı olduğunu kaydetti.
SELÇUK BÜYÜK BİR OYUNCU
Senegalli yıldız, bu sezon eleştirilerin odağında yer alan Selçuk İnan ile ilgili ise şu değerlendirmede bulundu: Selçuk büyük bir oyuncu bunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu kadar uzun zaman Galatasaray'da kaldıysa çok önemli özelliklerinin, yeteneklerinin olduğunun göstergesidir.
7 HAFTADA NE YAPTI?
SAKİNLİĞİMİ KORUDUM
Kendisin e ödenen 7.5 milyon euro bonservis bedeliyle ilgili tartışmaları yakından takip ettiğini kaydeden Badou Ndiaye, "Her şeyi duydum ama bu konuyla ilgili sakinliğimi korudum. Futbolda böyle söylentiler olabiliyor ama ben futboluma, oyunuma konsantre olup bunları bir kenara bıraktım. Bu tür söylentilere de gülüp geçtim" dedi.
KENDİMİZLE YARIŞIYORUZ şampi yonluk için önlerinde uzun bir zaman olduğunu belirten 26 yaşındaki futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı: Şampiyonluk uzun bir süreç. Spor Toto Süper Lig'de iyi takımlar var ama bence tek rakibimiz yine kendimiziz. Biz her gün kendimizle yarışmak zorundayız. Performansımızı da kendimize göre değerlendirip, daha yüksek bir çıtaya yükseltmemiz gerekiyor.
HUKUK OKUYORUM
Üniversitede hukuk eğitimi alan Ndiaye, "Ancak okulumu şimdilik dondurdum. Tabii futboldan sonraki kariyerimi de düşünerek hukuk bölümüne devam etmeyi planlıyorum. Avukat olmak istiyorum" diye konuştu.
10 NUMARA DA OYNARIM
"Galatasaray'da şu anda daha çok 6 numara olarak oynuyorum. Hocam '10 numara oyna' derse, orada da oyunumu sergilerim. 8 numara oyna derlerse de Elhamdülillah ne varsa onu yaparım orada da oynarım."
GOL ATMAYI SEVİYORUM
"Taraftarlar da soruyor 'Neden ileri gidip gol atmıyorsun' diye. Ben de gol atmayı seviyorum ama takımın dengeleri daha önemli. Takım için ortada kalmam gerekiyorsa ben ortada kalacağım ve ileriye gitmeyeceğim. Takım için ne gerekiyorsa onu yapacağım."
BAŞARININ SIRRI NE?
Ndia ye, Galatasaray'ın başarısının ardındaki sırrın dayanışma olduğunu kaydederek, "Sahada gördüğünüz sonuçların sebebi birlikteliğimizin sahaya yansıması" derken kendisi için de önemli olanın takımın başarısı olduğunu kaydetti.
SELÇUK BÜYÜK BİR OYUNCU
Senegalli yıldız, bu sezon eleştirilerin odağında yer alan Selçuk İnan ile ilgili ise şu değerlendirmede bulundu: Selçuk büyük bir oyuncu bunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu kadar uzun zaman Galatasaray'da kaldıysa çok önemli özelliklerinin, yeteneklerinin olduğunun göstergesidir.
7 HAFTADA NE YAPTI?
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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