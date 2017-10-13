“G.Saraylılık; saygı, sevgi ve güvendir”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün aylık çıkan dergisinin Ekim sayısında açıklamalarda bulundu. 112 yıl önce Ali Sami Yen ve arkadaşlarının Galatasaray Lisesi'nin mütevazi sınıfında bir ekim günü bir araya gelip, geleceğe dair en büyük adımı attıklarını belirten Özbek, "Amaçları bu topraklardan filizlenen, bir renge ve isme sahip olan bir takım oluşturarak, Türk olmayan takımları yenmekti. Attıkları bu büyük adımla başlayan yolculuk şimdi öyle bir noktaya vardı ki, bugün gururla altına çizdiğim üzere Galatasaray Spor Kulübü, ülkemizin en büyük markalarından bir tanesi olarak konumlandı. Bugün, dünyanın herhangi bir köşesinde Türkiye denilince aldığınız ilk cevaplardan bir tanesi Galatasaray oluyorsa, yüz yılı aşkın sürdürdüğümüz bu yolculukta doğru yolda olduğumuzun resmidir" diye konuştu.Acı ve tatlı günlerin olacağını ve bunu da Galatasaray terbiyesi içinde tartışacaklarını söyleyen Özbek, "Galatasaray demokrasisi içinde en doğruyu bulmak adına konuşacağız. Galatasaray'ın bayrağını zirveye taşımak adına kararlar alacağız. Yarını realize etmek için geçmişte yaptıklarınızdan güç olarak başarabileceklerimizi hayal edeceğiz. Daha önce de söyledim; bir hayalim var Galatasaray adına. Mali bağımsızlığını kazanmış, tesisleri ve alt yapısıyla dünya standartlarını yakalamış bir Galatasaray hayal ediyorum. Bunu gerçekleştirmek için kurullardaki arkadaşlarımla birlikte zaman kavramını gözetmeksizin çalışıyoruz" şeklinde konuştu.Futbol takımının başarılı bir dönemden geçtiğini hatırlatan Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Özellikle futbol takımımızın saha içinde gösterdiği gayrete bir kez daha işaret etmek istiyorum. İçinde bulunduğumuz futbol sezonunda her hafta bizler için final niteliği taşıyor. Galatasarayımızın ilk haftalarda ortaya koyduğu kararlı performans taraflı - tarafsız tüm kamuoyunun takdirini kazandı. Alınan başarılı saha sonuçları şampiyonluk yolunda büyük önem arz ediyor. Ama en az sonuçlar kadar, ehemmiyet verdiğimiz sporcularımızın müsabakalarda ortaya koydukları mücadeledir. İşte bu reaksiyon Galatasaray'ın genlerinde olan kararlılığın da tam karşılığıdır. İnanıyorum ki sadece futbol takımımız değil, Galatasaray forması ile müsabakalara çıkan tüm sporcularımız bu kararlılığı çıktıkları müsabakalarda sahaya yansıtacaklardır. Çünkü Galatasaraylılık bunu gerektirir."Dursun Özbek, son olarak ise "2015 Mayıs ayında büyük bir gururla elimize aldığımız bayrağı ileriye taşırken başta Ali Sami Yen Bey ve arkadaşları olmak üzere değerli gayretlerini gösteren şahsımdan önceki tüm başkanlarımıza şükranlarımı sunuyor ve Ali Sami Yen'in yıllar önceki sözleri ile tüm Galatasaraylıları selamlıyorum:'Aziz Galatasaraylılar, duygularımı bana hayat ve kuvvet veren huzurunuzda tahlil ettikten sonra, bizi buraya derin bir saygı, sonsuz bir sevgi ve geniş karşılıklı güven hislerinin getirdiğini görüyorum. Bu üç esaslı duygunun tatlı ve değerli buluşmasını, ben ancak Galatasaraylılık diye adlandırabilirim'" ifadelerini kullandı.