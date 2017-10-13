“G.Saraylılık; saygı, sevgi ve güvendir”
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaraylılğın saygı, sevgi ve güven olduğunu vurguladı.
"Galatasaray'ın bayrağını zirveye taşımak adına kararlar alacağız"
Acı ve tatlı günlerin olacağını ve bunu da Galatasaray terbiyesi içinde tartışacaklarını söyleyen Özbek, "Galatasaray demokrasisi içinde en doğruyu bulmak adına konuşacağız. Galatasaray'ın bayrağını zirveye taşımak adına kararlar alacağız. Yarını realize etmek için geçmişte yaptıklarınızdan güç olarak başarabileceklerimizi hayal edeceğiz. Daha önce de söyledim; bir hayalim var Galatasaray adına. Mali bağımsızlığını kazanmış, tesisleri ve alt yapısıyla dünya standartlarını yakalamış bir Galatasaray hayal ediyorum. Bunu gerçekleştirmek için kurullardaki arkadaşlarımla birlikte zaman kavramını gözetmeksizin çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
"Futbol takımı, taraflı-tarafsız herkesin takdirini kazandı"
Futbol takımının başarılı bir dönemden geçtiğini hatırlatan Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Özellikle futbol takımımızın saha içinde gösterdiği gayrete bir kez daha işaret etmek istiyorum. İçinde bulunduğumuz futbol sezonunda her hafta bizler için final niteliği taşıyor. Galatasarayımızın ilk haftalarda ortaya koyduğu kararlı performans taraflı - tarafsız tüm kamuoyunun takdirini kazandı. Alınan başarılı saha sonuçları şampiyonluk yolunda büyük önem arz ediyor. Ama en az sonuçlar kadar, ehemmiyet verdiğimiz sporcularımızın müsabakalarda ortaya koydukları mücadeledir. İşte bu reaksiyon Galatasaray'ın genlerinde olan kararlılığın da tam karşılığıdır. İnanıyorum ki sadece futbol takımımız değil, Galatasaray forması ile müsabakalara çıkan tüm sporcularımız bu kararlılığı çıktıkları müsabakalarda sahaya yansıtacaklardır. Çünkü Galatasaraylılık bunu gerektirir."
"Tüm başkanlarımıza şükranlarımı sunuyor"
Dursun Özbek, son olarak ise "2015 Mayıs ayında büyük bir gururla elimize aldığımız bayrağı ileriye taşırken başta Ali Sami Yen Bey ve arkadaşları olmak üzere değerli gayretlerini gösteren şahsımdan önceki tüm başkanlarımıza şükranlarımı sunuyor ve Ali Sami Yen'in yıllar önceki sözleri ile tüm Galatasaraylıları selamlıyorum:
'Aziz Galatasaraylılar, duygularımı bana hayat ve kuvvet veren huzurunuzda tahlil ettikten sonra, bizi buraya derin bir saygı, sonsuz bir sevgi ve geniş karşılıklı güven hislerinin getirdiğini görüyorum. Bu üç esaslı duygunun tatlı ve değerli buluşmasını, ben ancak Galatasaraylılık diye adlandırabilirim'" ifadelerini kullandı.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:25
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Guardiola'dan İlkay açıklaması
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Mecnun Bence ıkısıde güzel futbolcu En iyi şekilde ülkemizi temsil edıyorlar Bize yakışan sadece başarilar dilemek
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Toplam 12
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Toplam 12
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israfil17 Eger Barca bu parayi veriyorsa bence cok akillica bir kontrat uzatma isi degil. Bugün Messi Messi olduysa bunu Barca`ya borcludur. Adamlar altyapiya alip ilgilenip bu hale getirdiler eger su an sadece parayi düsünüyorsa bence yol versinler. Barcadan gittikten sonrada bir Messi devri kapanir kesinlikle baska yerde Barca`da oynadigi gibi oynayamaz. Söyle bir bakin örnekleri cok. Ronaldinho, Eto bunlar gittikleri yerde kesinlikle bir dünya yildizi olarak kalamadilar.
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