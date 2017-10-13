G.Saray'dan Tolga açıklaması!
GS TV'de yayınlanan 'Galatasaray'da Sağlık' programının daimi konuğu Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce, Atiker Konyaspor maçı öncesi takımın sağlık durumu hakkında son bilgileri yine paylaştı. İnce, Tolga Ciğerci'nin son durumu hakkında açıklama yaptı.
Uzun yolculuklar sonrası takıma katılan oyuncuların durumu ve uygulanan program ile ilgili bilgileri de paylaşan Yener İnce, "Muslera çok uzun yoldan geldi. Onu mümkün olduğunca, elimizden geldiğince rahatlatmaya çalışıyoruz. Kaleci antrenörlerimizle konuşup jet-lag olmasından dolayı uykusu ve diğer konular ile ilgili olarak özel tedbir almaya çalışıyoruz. Ama tabii çok zor. Büyük fedakarlıkla oynamış oluyor. Elimizden geldiğince onu maça hazırlamaya çalışıyoruz. Tabii her oyuncumuz birbirinden farklı uzun uçuşlar yaparak geliyor. Afrikalı oyuncularımız da benzer şekilde direkt gelemeyebiliyorlar. Ama her milli takım arası bize de tecrübe oluyor. Her milli takım arasından sonrasını biz de yoğun bakım gibi geçiriyoruz. Çok şükür Konya maçı öncesi herhalde bir sıkıntı yaşamayacağız" şeklinde konuştu.
Tolga Ciğerci'nin sakatlığı ile ilgili tedavinin de planlanan şekilde gittiğini belirten Yener İnce, bu konuyla ilgili olarak ise "Bizim 'ağırlıksız ortam koşusu' dediğimiz, yani direkt olarak normal bir zeminde değil de havuz içi ya da özel bir cihazla yapılan koşu var. Tolga da bunu uyguluyor. Reaksiyonları gayet iyi gidiyor. Konya maçı için teknik ekiple de görüşeceğiz. Onların da fikrini alacağız. Bu maçtan ziyade daha önce de belirttiğimiz gibi bir sonraki mücadele için hazırlamaya çalışıyoruz onu. Öngördüğümüz program aynen devam ediyor. Ama durumu iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:31
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