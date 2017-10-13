G.Saray'a genç yetenek!
Genç yeteneklere yatırım yapma kararı alan Galatasaray’da scout ekibinin uzun süredir izlediği ve olumlu rapor verdiği Altınordu Kulübü'nde forma giyen Mutlu Aksu Doğan’ı kadrosuna kattı.
10 numara pozisyonunda forma giyen Mutlu Aksu Doğan ile profesyonel sözleşme imzalandı. Mutlu Aksu Doğan, ilk olarak U21 takımında yani Galatasaray alt yapısında düzenli olarak forma giyecek ve devre arası kampı başta olmak üzere Galatasaray A Takımı ile de zaman zaman antrenmanlara çıkarak tecrübe kazanacak.
Sarı-kırmızılılar bu transfer için Altınordu'ya bir bedel ödemeyecek.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:23
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Toplam 9
Yorum
ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ?
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Yönetim ikiye bölündü, Cenk ise...
Toplam 14
Yorum
eraycan zaten sezon sonu satılacak kalmalı kesinlikle yanına bir yerli bir yabancı golcü şart negrado durmu göre gidecek oynarsa kalacak
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Onur: Asla yalnız bırakamam
Toplam 1
Yorum
baksoy Sakat sakat kalede yer alacağına iyileş de ondan sonra oyna , zaman dökülüyorsun birde sakat sakat oynarsan vay takımın haline ?
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