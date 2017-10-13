 G.Saray'a genç yetenek! – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    G.Saray'a genç yetenek!

    G.Saray'a genç yetenek!

    Genç yeteneklere yatırım yapma kararı alan ’da scout ekibinin uzun süredir izlediği ve olumlu rapor verdiği Kulübü'nde forma giyen ’ı kadrosuna kattı.

    Sportif Direktör Cenk Ergün'ün de yakından takip edip onay verdiği transfer için resmi imzalar atıldı.

    10 numara pozisyonunda forma giyen ile profesyonel sözleşme imzalandı. Mutlu Aksu Doğan, ilk olarak U21 takımında yani alt yapısında düzenli olarak forma giyecek ve devre arası kampı başta olmak üzere Galatasaray A Takımı ile de zaman zaman antrenmanlara çıkarak tecrübe kazanacak.

    Sarı-kırmızılılar bu transfer için 'ya bir bedel ödemeyecek.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:23
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