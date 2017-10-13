G.Saray ile Konyaspor 33. randevuda
Galatasaray ile Atiker Konyaspor, yarın yapılacak maçla Süper Lig tarihinde 33. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 32 lig maçından 25'ini Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Sarı-kırmızılıların 66 golüne, yeşil-beyazlılar 18 golle yanıt verebildi.
Geçen sezonki maçları Galatasaray, deplasmanda 1-0, evinde de 2-1'lik skorlarla kazandı.
Konyaspor 14 yıldır galibiyete hasret
Konyaspor, Galatasaray'ı ligde 21 maçtır yenemiyor.
Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003 tarihinde evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 21 karşılaşmadan 17'sini yitirdi, 4'ünde berabere kaldı, 14 yıldır 3 puana ulaşamadı.
Konya'daki maçlar
Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı maçlarda rakibi karşısında galibiyetlerde 11-2 önde bulunuyor.
Konya'daki 16 lig maçında 11 galibiyet elde eden sarı-kırmızılılar, rakibine 2 kez yenildi. İki takım Konya'da ayrıca 1990-1991 sezonunda 1-1, 2006-2007'de 2-2, 2013-2014'te de 0-0 berabere kaldı.
En farklı skorlu galibiyetler
2007-2008 sezonunda İstanbul'da yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazanırken, bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu.
Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki iki galibiyetini de 1-0'lık sonuçlarla aldı.
Son 10 maç
Galatasaray ile Konyaspor arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:
2010-11 Konyaspor - Galatasaray: 0 - 1
Galatasaray - Konyaspor: 2 - 0 (Seyircisiz)
2013-14 Galatasaray - Konyaspor: 2 - 1
Konyaspor - Galatasaray: 0 - 0
2014-15 Konyaspor - Galatasaray: 0 - 5
Galatasaray - Konyaspor: 1 - 0
2015-16 Konyaspor - Galatasaray: 1 - 4
Galatasaray - Konyaspor: 0 - 0
2016-17 Konyaspor - Galatasaray: 0 - 1
Galatasaray - Konyaspor: 2 - 1
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:12
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Toplam 9
Yorum
ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ?
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Yönetim ikiye bölündü, Cenk ise...
Toplam 14
Yorum
eraycan zaten sezon sonu satılacak kalmalı kesinlikle yanına bir yerli bir yabancı golcü şart negrado durmu göre gidecek oynarsa kalacak
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Onur: Asla yalnız bırakamam
Toplam 1
Yorum
baksoy Sakat sakat kalede yer alacağına iyileş de ondan sonra oyna , zaman dökülüyorsun birde sakat sakat oynarsan vay takımın haline ?
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