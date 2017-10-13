G.Saray ile Konyaspor 33. randevuda

İki takım arasında geride kalan 32 lig maçından 25'ini Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 66 golüne, yeşil-beyazlılar 18 golle yanıt verebildi.

Geçen sezonki maçları Galatasaray, deplasmanda 1-0, evinde de 2-1'lik skorlarla kazandı.



Konyaspor 14 yıldır galibiyete hasret

Konyaspor, Galatasaray'ı ligde 21 maçtır yenemiyor.

Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003 tarihinde evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 21 karşılaşmadan 17'sini yitirdi, 4'ünde berabere kaldı, 14 yıldır 3 puana ulaşamadı.



Konya'daki maçlar

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı maçlarda rakibi karşısında galibiyetlerde 11-2 önde bulunuyor.

Konya'daki 16 lig maçında 11 galibiyet elde eden sarı-kırmızılılar, rakibine 2 kez yenildi. İki takım Konya'da ayrıca 1990-1991 sezonunda 1-1, 2006-2007'de 2-2, 2013-2014'te de 0-0 berabere kaldı.



En farklı skorlu galibiyetler

2007-2008 sezonunda İstanbul'da yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazanırken, bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki iki galibiyetini de 1-0'lık sonuçlarla aldı.



Son 10 maç

Galatasaray ile Konyaspor arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

2010-11 Konyaspor - Galatasaray: 0 - 1

Galatasaray - Konyaspor: 2 - 0 (Seyircisiz)

2013-14 Galatasaray - Konyaspor: 2 - 1

Konyaspor - Galatasaray: 0 - 0

2014-15 Konyaspor - Galatasaray: 0 - 5

Galatasaray - Konyaspor: 1 - 0

2015-16 Konyaspor - Galatasaray: 1 - 4

Galatasaray - Konyaspor: 0 - 0

2016-17 Konyaspor - Galatasaray: 0 - 1

Galatasaray - Konyaspor: 2 - 1