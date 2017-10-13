Gomis’i 3 yıl önce alacaktı

Galatasaray'da harikalar yaratan Gomis 2014'te sarı-kırmızılı ekibin kapısından döndü. O dönemin Başkanı Ünal Aysal, Trabzonspor ile ilişkilerin bozulmaması için Fransız golcüden vazgeçmişti. Hatta Aysal bu durumu; "Gomis, istediğimiz oyunculardan birisiydi. Trabzonspor ilgilenmeye başlayınca ilişkimizi kestik" sözleriyle anlatmıştı.