 Gomis’i 3 yıl önce alacaktı – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Gomis’i 3 yıl önce alacaktı

    Gomis’i 3 yıl önce alacaktı
    Galatasaray'da harikalar yaratan Gomis 2014'te sarı-kırmızılı ekibin kapısından döndü. O dönemin Başkanı Ünal Aysal, Trabzonspor ile ilişkilerin bozulmaması için Fransız golcüden vazgeçmişti. Hatta Aysal bu durumu; "Gomis, istediğimiz oyunculardan birisiydi. Trabzonspor ilgilenmeye başlayınca ilişkimizi kestik" sözleriyle anlatmıştı.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:43
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