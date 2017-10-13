Galatasaray'dan 'Özgür Yankaya' tepkisi!
Süper Lig'in 8'inci haftasında lider Galatasaray, yarın saat 19.30'da Atiker Konyaspor deplasmanına konuk olacak.
Konya'daki zorlu karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetecek.
Galatasaray camiası karşılaşmaya Özgür Yankaya'nın atanmasına tepki gösterdi. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılıların Türk Telekom Stadyumu'nda Kasımpaşa ile oynadığı maçta görev yapan Yankaya, tartışmalı kararlarıyla dikkat çekmişti.
Galatasaray cephesi, sarı-kırmızılıların penaltı beklediği pozisyonda Yankaya'nın devam kararı vermesi ve bunun ardından Kasımpaşa'nın gol bulmasının maçın seyrini değiştirdiğini belirtmişti.
İÇERİDE ÜST ÜSTE 2'NCİ MAÇ
Geçtiğimiz sezonun 30'uncu haftasında oynanan karşılaşmada Yankaya'nın kararları tepki toplarken, Yankaya o günden bugüne Galatasaray maçlarına atanmadı. Ancak Galatasaray cephesinin tepkisini çeken bir diğer ayrıntı ise, Yankaya'nın 5'inci haftadaki Atiker Konyaspor - Teleset Mobilya Akhisarspor maçı sonrası, Konya ekibinin üst üste 2'nci iç saha maçında yeniden görev alması oldu. Yankaya yönetimindeki maçta Konyaspor, Akhisarspor'u 2-0'la geçmişti.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:53
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ne adamsınız ya :D bide 3 puan versinler size işinize gelir dimi :D
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BEN HE HE 20 YILDIR TUZAĞA DÜŞÜYORSUNUZ
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Yorum
BÖYLE KEKLENECEKSENİZ YAPMAYIN!!! SONRAKİ SATIŞIN YARISI ALTINORDU YA VERİLECEKTİR ! HABER EKSİK YAPILMIŞ BİLEREK Mİ BİLMEYEREK Mİ SİZE KALMIŞ AYRICA YÜZDE 50 NE DEMEK YAAA!
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