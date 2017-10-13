Galatasaray'da yengeler buluştu

Başkan Dursun Özbek’in eşi Mesude Özbek, futbolcu eşlerine yemek verdi

GALATASARAY'DA oluşan aile ortamı Florya dışına da taşındı. Sezon başında Başkan Dursun Özbek'in organizasyonuyla sarı-kırmızılı takım ve yönetim Boğaz'da tekne turu yapmıştı. Bursa deplasmanı öncesi de teknik direktör Tudor oyunculara İstinye'de yemek ısmarlamıştı. G.Saray'da organizasyon sırası hanımlara geldi. Başkanın eşi Mesude Özbek'in davetiyle futbolcu eşleri bir araya geldi. Bu özel yemeğe hem yerli hem yabancı oyuncuların eşleri katıldı. Muslera'nın anne olmaya gün sayan eşi Patricia da, Mesude Özbek'ten gelen daveti geri çevirmeyip