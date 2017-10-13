Galatasaray transferi açıkladı
Genç yeteneklere yatırım yapma kararı alan Galatasaray’da scout ekibinin uzun süredir izlediği ve olumlu rapor verdiği Altınordu Kulübü'nde forma giyen Mutlu Aksu Doğan’ı kadrosuna kattı.
Sportif Direktör Cenk Ergün'ün de yakından takip edip onay verdiği transfer için resmi imzalarda atıldı.
10 numara pozisyonunda forma giyen Mutlu Aksu Doğan ile profesyonel sözleşme imzalandı. Mutlu Aksu Doğan, ilk olarak U21 takımında yani Galatasaray alt yapısında düzenli olarak forma giyecek ve devre arası kampı başta olmak üzere Galatasaray A Takımı ile de zaman zaman antrenmanlara çıkarak tecrübe kazanacak.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:35
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Van Persie savcıya ifade verdi
Toplam 6
Yorum
FB Bir Fenerbahçeli olarak RVP yi sevmem ama madem ona böyle bir saçmalık için çağırıyorlarsa neden zamanında meloya çağırmadılar ? Adalet nrde
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Toplam 64
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Gökhan Biz her sene aynı olayı yaşarken siz futbolcular aynı hatalara neden düşüyorsunuz o zaman? Quaresma kırmızı görmek için can atıyor resmen
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Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ bakıyorum da korku sarmış 14. haftayı mı kurtarmaya çalışıyorsunuz uğraşmayın siz 14. hafta göreceksiniz şişirdikleri balonu patlatırız !
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