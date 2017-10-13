Galatasaray transferi açıkladı

Sportif Direktör Cenk Ergün'ün de yakından takip edip onay verdiği transfer için resmi imzalarda atıldı.





10 numara pozisyonunda forma giyen Mutlu Aksu Doğan ile profesyonel sözleşme imzalandı. Mutlu Aksu Doğan, ilk olarak U21 takımında yani Galatasaray alt yapısında düzenli olarak forma giyecek ve devre arası kampı başta olmak üzere Galatasaray A Takımı ile de zaman zaman antrenmanlara çıkarak tecrübe kazanacak.



