Galatasaray kafilesi Konya'da
Süper Lig'in 8. haftasında yarın Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray kafilesi, Konya'ya geldi.
Özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.
Teknik direktör Igor Tudor ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, teknik heyet ve oyuncularla hatıra fotoğraf çektirdi.
Havaalanı çıkışında otobüsün önünü kesen taraftarlar, meşale yakıp, tezahürat yaptı. Taraftarlar kaleci Fernando Muslera'dan da "üçlü" diye tabir edilen tezahüratı yaptırmasını istedi. Kaleci Muslera, otobüsün içinden taraftarlara üçlü çektirdi.
Galatasaray kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele gitti.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:52
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Altınordu için Asistant programı geliştirildi
Toplam 3
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sistem iyi uygulama yanlış çok iyi bir sistem fakat her 10 yaşındaki çocuğu her öyle çalıştırırken 30 kişi izleyecekse yarardan çok zarar verir
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Van Persie savcıya ifade verdi
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FB Sistem kurbanı oldu FB 2 ileri1 geri oynadığı için yanlız kalıyor çok geriye geliyor Ersun YANAL la eski günlerine geri dönerdi.
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UA Bu ülkede sen ve Burak hiç konuşmasın haksız aldığınız penaltılar ve faulleri düşünün sonra yorum yapın.
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