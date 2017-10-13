 Galatasaray kafilesi Konya'da – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    kafilesi Konya'da

    Galatasaray kafilesi Konya'da

    Süper Lig'in 8. haftasında yarın Atiker Konyaspor ile karşılaşacak kafilesi, Konya'ya geldi.

    Özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.

    Teknik direktör Igor Tudor ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, teknik heyet ve oyuncularla hatıra fotoğraf çektirdi.

    Havaalanı çıkışında otobüsün önünü kesen taraftarlar, meşale yakıp, tezahürat yaptı. Taraftarlar kaleci Fernando Muslera'dan da "üçlü" diye tabir edilen tezahüratı yaptırmasını istedi. Kaleci Muslera, otobüsün içinden taraftarlara üçlü çektirdi.

    kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele gitti.

    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:52
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