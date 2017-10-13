Galatasaray kafilesi Konya'da

Özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.

Teknik direktör Igor Tudor ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, teknik heyet ve oyuncularla hatıra fotoğraf çektirdi.

Havaalanı çıkışında otobüsün önünü kesen taraftarlar, meşale yakıp, tezahürat yaptı. Taraftarlar kaleci Fernando Muslera'dan da "üçlü" diye tabir edilen tezahüratı yaptırmasını istedi. Kaleci Muslera, otobüsün içinden taraftarlara üçlü çektirdi.

Galatasaray kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele gitti.



