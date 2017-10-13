Fener pişirdi Aslan yiyecek!
Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe altyapısından yetişen Sporting Lizbon’lu stoper Merih Demiral’ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Listede Tolga Ciğerci’nin kardeşi Tolcay da var
SÜPER Lig'in lideri G.Saray transfer taaruzuna erken başladı. Sarı- Kırmızılılar, Fenerbahçe altyapısından yetişen Sporting Lizbon'lu Merih Demiral'ı transfer etmek için harekete geçti. 19 yaşında ve 1.92 mt. boyundaki stoper için G.Saray Sportif Direktörü Cenk Ergün'ün önümüzdeki günlerde Portekiz'e gideceği öğrenildi.
Igor Tudor'un da onayı var
Sporting Lizbon'un ikinci takımında forma giyen Merih Demiral, hem sağ hem de sol stoper olarak görev yapabiliyor. G.Saray Teknik Direktörü Igor Tudor'un da bu transfere onay verdiği bildirildi.
Ciğerci'nin kardeşine hücum
Cimbom bir yandan Merih ile ilgilenirken bir yandan da gözünü Tolga Ciğerci'nin kardeşi Tolcay Ciğerci'ye çevirdi. Aslan, 19 yaşındaki orta saha oyuncusi için kulübü Greuther Fürth ile temasa geçecek.
Kaan Ayhan'ı da çok istiyor
Bilindiği gibi Galatasaray, bir başka gurbeti futbolcu Kaan Ayhan ile de yakından ilgileniyor. Alman kulübü Fortuna Sittard ile ocak ayında masaya oturacak Cimbom, bu 3 ismi de kadrosuna katmak istiyor.
Fener'de forma şansı bulamam!
Galatasaray'ın Ocak ayında kadrosuna katmak istediği genç oyunuc Merih Demiral, Fenerbahçe'den forma şansı bulamayacağı için ayılrıldı.
Cimbom'un Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Merih Demiral, Fenerbahçe altyapısında futbola başladı. Sonrasında ise Sarı- Lacivertli takımdan ayrılmak zorunda kaldı. 19 yaşındaki futbolcunun ayrılma gerekçesi ise Fenerbahçe'de forma şansı bulamamasıydı. Merih, "Fenerbahçe'de çok yabancı var. Ben takımda kalırsam, antrenman futbolcusu olurum. Bu yüzden Sporting Lizbon'a gidiyorum" açıklaması yapmıştı.
(TAKVİM)
Igor Tudor'un da onayı var
Sporting Lizbon'un ikinci takımında forma giyen Merih Demiral, hem sağ hem de sol stoper olarak görev yapabiliyor. G.Saray Teknik Direktörü Igor Tudor'un da bu transfere onay verdiği bildirildi.
Ciğerci'nin kardeşine hücum
Cimbom bir yandan Merih ile ilgilenirken bir yandan da gözünü Tolga Ciğerci'nin kardeşi Tolcay Ciğerci'ye çevirdi. Aslan, 19 yaşındaki orta saha oyuncusi için kulübü Greuther Fürth ile temasa geçecek.
Kaan Ayhan'ı da çok istiyor
Bilindiği gibi Galatasaray, bir başka gurbeti futbolcu Kaan Ayhan ile de yakından ilgileniyor. Alman kulübü Fortuna Sittard ile ocak ayında masaya oturacak Cimbom, bu 3 ismi de kadrosuna katmak istiyor.
Fener'de forma şansı bulamam!
Galatasaray'ın Ocak ayında kadrosuna katmak istediği genç oyunuc Merih Demiral, Fenerbahçe'den forma şansı bulamayacağı için ayılrıldı.
Cimbom'un Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Merih Demiral, Fenerbahçe altyapısında futbola başladı. Sonrasında ise Sarı- Lacivertli takımdan ayrılmak zorunda kaldı. 19 yaşındaki futbolcunun ayrılma gerekçesi ise Fenerbahçe'de forma şansı bulamamasıydı. Merih, "Fenerbahçe'de çok yabancı var. Ben takımda kalırsam, antrenman futbolcusu olurum. Bu yüzden Sporting Lizbon'a gidiyorum" açıklaması yapmıştı.
(TAKVİM)
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:02
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