 En sevdiği Türk yemeğini açıkladı! – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    En sevdiği Türk yemeğini açıkladı!

    En sevdiği Türk yemeğini açıkladı!

    'ın yıldız futbolcusu , Galatasaray ve Türkiye'deki yaşantısına dair açıklamalarda bulundu.

    'ın sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız oyuncu , Galatasaray Televizyonu'na özel açıklamalarda bulundu.

    Florya'da tam bir aile ortamı olduğunu söyleyen Fernando, "Hem saha içinde saha dışında şampiyonluğa odaklandık. Bu yolda ilerliyoruz. Birbirimize destek oluyoruz. Burada birbirine sürekli yardım eden ve birbiri için mücadele eden insanlar var" diye konuştu.

    "ORGANİZASYONLAR BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
    Sarı-kırmızılı kulübün saha dışında düzenlediği organizasyonların takıma çok şey kattığını söyleyen Brezilyalı yıldız, "Başkanımız Dursun Özbek'in geçtiğimiz haftalarda düzenlediği tekne turunda hep beraber öğle yemeği yedik. Bizim için çok önemliydi. Bu tip organizasyonlar takım olabilme ruhunu daha da ileri seviyeye taşıyor" dedi.

    "PİLAVIN YANINDA TAVUK YEMEYİ ÇOK SEVİYORUM"
    Türk mutfağı hakkında görüş bildiren Fernando, "Türk mutfağı muhteşem. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yediğimiz yemekler süper. Pirinç pilavını çok seviyorum. Onun yanında bir de tavuk yemek çok hoşuma gidiyor. Aşçılarımıza da bir kez daha sizin aracılığınızla teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

    İstanbul ile ilgili de konuşan yıldız oyuncu, "İstanbul'u çok sevdik. Burası mükemmel bir yer. Gezmek için birçok yer var. Ne zaman boş bir zamanımız olduğunda ailecek yeni yerler keşfetmeye çalışıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:22
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