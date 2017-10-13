 Dursun Özbek, Seba'nın kabrini ziyaret etti – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    , Seba'nın kabrini ziyaret etti

    Dursun Özbek, Seba'nın kabrini ziyaret etti

    ’ın 112. Yıl dönümü etkinlikleri, Ali Sami Yen’in mezarının ziyaretiyle başladı. Burada konuşan Galatasaray Başkanı , “Büyüklerimizi devamlı hatırlamak, onların bize emanet bıraktıklarını dile getirmek çok önemli. Onların emanetini en iyi şekilde temsil etmek görevimiz” dedi.

    Spor Kulübü'nün 112. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri, kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in Feriköy'de bulunan kabrinin ziyaretiyle başladı. Ziyarete Başkan , Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İsmail Sarıkaya ve camianın önemli isimleri katıldı. Dursun Özbek ve beraberindeki heyet, Ali Sami Yen'in mezarı başında yapılan ziyaretin ardından Türk sporunun önemli isimlerinden Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın kabrini de ziyaret etti.

    "BAŞTA ALİ SAMİ YEN OLMAK ÜZERE HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"
    112. yıl etkinliklerinin Ali Sami Yen'in mezarının ziyaretiyle başladığını söyleyen Başkan Özbek, "Kuruluşun kutlanmasıyla ilgili etkinlikler bugün başladı, yarın da okulda devam edecek. Bu şekilde büyüklerimizi devamlı hatırlamak, onların bize emanet bıraktıklarını dile getirmek çok önemli. Başta Ali Sami Yen olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Onların bıraktığı emaneti en iyi şekilde temsil etmek ve dünya bir dünya markası olan kulübün daha yükseklere taşımak üzere görevimizin bu olduğunu biliyoruz. Bize çok güzel bir kulüp bıraktılar" şeklinde konuştu.



    "BURAYA GELMİŞKEN SÜLEYMAN SEBA'YI ZİYARET ETMEK OLMAZDI"
    Beşiktaş'ın merhum Başkanı Süleyman Seba'nın mezarının ziyaret etmeleri hakkında da konuşan Özbek, "Süleyman Seba, Türk futboluna çok büyük hizmetler veren bir kişi. Onu unutmak, buraya kadar gelmişken, ziyaret etmek mümkün değil. Her kim Türkiye'ye katkı vermişse bizlerin görevi de onları hatırlamak. Bu iki futbol adamının mezarlarının yakın olması bizim bu ziyaretimizin de ebedi dostumuz olan Beşiktaş için yapmamız gereken husus olduğunu düşünüyorum. Dostlukların bu şekilde sürmesi iyi oluyor" diye konuştu.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dursun Özbek, Seba'nın kabrini ziyaret etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.