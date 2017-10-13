Dursun Özbek, Seba'nın kabrini ziyaret etti
Galatasaray’ın 112. Yıl dönümü etkinlikleri, Ali Sami Yen’in mezarının ziyaretiyle başladı. Burada konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Büyüklerimizi devamlı hatırlamak, onların bize emanet bıraktıklarını dile getirmek çok önemli. Onların emanetini en iyi şekilde temsil etmek görevimiz” dedi.
"BAŞTA ALİ SAMİ YEN OLMAK ÜZERE HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"
112. yıl etkinliklerinin Ali Sami Yen'in mezarının ziyaretiyle başladığını söyleyen Başkan Özbek, "Kuruluşun kutlanmasıyla ilgili etkinlikler bugün başladı, yarın da okulda devam edecek. Bu şekilde büyüklerimizi devamlı hatırlamak, onların bize emanet bıraktıklarını dile getirmek çok önemli. Başta Ali Sami Yen olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Onların bıraktığı emaneti en iyi şekilde temsil etmek ve dünya bir dünya markası olan kulübün daha yükseklere taşımak üzere görevimizin bu olduğunu biliyoruz. Bize çok güzel bir kulüp bıraktılar" şeklinde konuştu.
"BURAYA GELMİŞKEN SÜLEYMAN SEBA'YI ZİYARET ETMEK OLMAZDI"
Beşiktaş'ın merhum Başkanı Süleyman Seba'nın mezarının ziyaret etmeleri hakkında da konuşan Özbek, "Süleyman Seba, Türk futboluna çok büyük hizmetler veren bir kişi. Onu unutmak, buraya kadar gelmişken, ziyaret etmek mümkün değil. Her kim Türkiye'ye katkı vermişse bizlerin görevi de onları hatırlamak. Bu iki futbol adamının mezarlarının yakın olması bizim bu ziyaretimizin de ebedi dostumuz olan Beşiktaş için yapmamız gereken husus olduğunu düşünüyorum. Dostlukların bu şekilde sürmesi iyi oluyor" diye konuştu.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:41
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Toplam 9
Yorum
ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ?
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Yönetim ikiye bölündü, Cenk ise...
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Yorum
eraycan zaten sezon sonu satılacak kalmalı kesinlikle yanına bir yerli bir yabancı golcü şart negrado durmu göre gidecek oynarsa kalacak
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Onur: Asla yalnız bırakamam
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Yorum
baksoy Sakat sakat kalede yer alacağına iyileş de ondan sonra oyna , zaman dökülüyorsun birde sakat sakat oynarsan vay takımın haline ?
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