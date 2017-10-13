Donk takasta kullanılacak
Galatasaray'da Deniz Türüç yeniden gündemde...
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:26
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Michael Jordan'dan NBA tepkisi
Toplam 4
Yorum
burak anladıysam arap oliiim.
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Aboubakar’a 50 milyon €
Toplam 11
Yorum
BJK'li Firsatin varken8-10 milyon'u verip alacaktin. simdi aglariz böyle. Bastan belliydi böyle olacagi saf gibi nelere inaniyordunuz ki ?
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''Basketbola yeni başlamış gibiyim''
Toplam 1
Yorum
seda ooo cok ugrastim senle teknigin iyi tek engelin algin ,bi kocla calis algini actir bak nasil ucuyon inanamican kendine
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