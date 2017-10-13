Donk takasta kullanılacak

Sarı-kırmızılıyönetim, sezon başındateklifetmişti. Hatta Başkande,"Gündemimize aldık" demişti.Hollandalı oyuncuyu yenidengündeme aldığı Galatasaray'ında bu durumu fırsat bilerektakasını önerdiği öğrenildi.24 yaşındaki futbolcunun, 2020yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.