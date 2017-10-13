 Donk takasta kullanılacak – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    takasta kullanılacak

    Donk takasta kullanılacak

    Galatasaray'da yeniden gündemde...

    Sarı-kırmızılı yönetim, sezon başında Ryan Donk'u Kayserispor'a teklif etmişti. Hatta Başkan Erol Bedir de, "Gündemimize aldık" demişti. Kayseri'nin, Hollandalı oyuncuyu yeniden gündeme aldığı Galatasaray'ın da bu durumu fırsat bilerek Deniz Türüç takasını önerdiği öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcunun, 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:26
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