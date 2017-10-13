Donk - Deniz takası
Galatasaray 'da Deniz Türüç yeniden gündemde... Sarıkırmızılı yönetim, sezon başında Ryan Donk'u Kayserispor'a teklif etmişti. Hatta Başkan Erol Bedir de, "Gündemimize aldık" demişti. Kayseri'nin, Hollandalı oyuncuyu yeniden gündeme aldığı Galatasaray'ın da bu durumu fırsat bilerek Deniz Türüç takasını önerdiği öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcunun, 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:00
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Eljif’e dev talip
Toplam 10
Yorum
fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
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İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
Toplam 3
Yorum
TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Hangi dünya yıldızısın?
Toplam 17
Yorum
Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
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