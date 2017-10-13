 Donk - Deniz takası – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    - Deniz takası

    Donk - Deniz takası
    Galatasaray 'da Deniz Türüç yeniden gündemde... Sarıkırmızılı yönetim, sezon başında Ryan Donk'u Kayserispor'a teklif etmişti. Hatta Başkan Erol Bedir de, "Gündemimize aldık" demişti. Kayseri'nin, Hollandalı oyuncuyu yeniden gündeme aldığı Galatasaray'ın da bu durumu fırsat bilerek Deniz Türüç takasını önerdiği öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcunun, 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:00
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