 Çareyi buldu – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Çareyi buldu

    Çareyi buldu

    Geçen yıl, lige verilen aralar sonrası çıktığı 6 maçta 11 puank aybeden Galatasaray’da idman saatleri tarafından değiştirildi

    Geçen sezon Süper Lig'e verilen aralar sonrasında başı çok yanan G.Saray'da , bu kez işi sağlama aldı. Sarı kırmızılılar, 2016-17 sezonunda lige verilen ara sonrası çıktığı 6 maçta; 2 galibiyet, 3 mağlubiyet 1 de beraberlik alıp, 11 puan kaybetti.

    Bu sezon 19 puanla liderlik koltuğunda olan G.Saray, çıktığı 7 maçta tek puan kaybını milli ara sonrası Antalya'da yaşadı. Hırvat hoca; puan kaybını takımın beraber idman yapamamasına bağladı, dün yapılan ve bugün yapılacak olan antrenmanları milli takımlardan dönen oyuncuların katılması için akşam saatine çekti.

    Serdar'a uyarı geldi
    G.Saray Teknik Direktörü İgor Tudor, F.Bahçe derbisi öncesi Serdar Aziz'i odaya çekti... Tudor, sarı kart sınırında bulunan oyuncusuna, "Konyaspor maçında dikkatli olmanı istiyorum" dedi.

    SABAH
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:56
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