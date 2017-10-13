Çareyi buldu
Geçen yıl, lige verilen aralar sonrası çıktığı 6 maçta 11 puank aybeden Galatasaray’da idman saatleri Tudor tarafından değiştirildi
Geçen sezon Süper Lig'e verilen aralar sonrasında başı çok yanan G.Saray'da Tudor, bu kez işi sağlama aldı. Sarı kırmızılılar, 2016-17 sezonunda lige verilen ara sonrası çıktığı 6 maçta; 2 galibiyet, 3 mağlubiyet 1 de beraberlik alıp, 11 puan kaybetti.
Bu sezon 19 puanla liderlik koltuğunda olan G.Saray, çıktığı 7 maçta tek puan kaybını milli ara sonrası Antalya'da yaşadı. Hırvat hoca; puan kaybını takımın beraber idman yapamamasına bağladı, dün yapılan ve bugün yapılacak olan antrenmanları milli takımlardan dönen oyuncuların katılması için akşam saatine çekti.
Serdar'a uyarı geldi
G.Saray Teknik Direktörü İgor Tudor, F.Bahçe derbisi öncesi Serdar Aziz'i odaya çekti... Tudor, sarı kart sınırında bulunan oyuncusuna, "Konyaspor maçında dikkatli olmanı istiyorum" dedi.
SABAH
Bu sezon 19 puanla liderlik koltuğunda olan G.Saray, çıktığı 7 maçta tek puan kaybını milli ara sonrası Antalya'da yaşadı. Hırvat hoca; puan kaybını takımın beraber idman yapamamasına bağladı, dün yapılan ve bugün yapılacak olan antrenmanları milli takımlardan dönen oyuncuların katılması için akşam saatine çekti.
Serdar'a uyarı geldi
G.Saray Teknik Direktörü İgor Tudor, F.Bahçe derbisi öncesi Serdar Aziz'i odaya çekti... Tudor, sarı kart sınırında bulunan oyuncusuna, "Konyaspor maçında dikkatli olmanı istiyorum" dedi.
SABAH
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Eljif’e dev talip
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fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
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İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
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TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Hangi dünya yıldızısın?
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Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
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