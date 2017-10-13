Anı yaşıyorum
Galatasaray'ın sol beki Latovlevici, sarı-kırmızılı takımda uzun soluklu yer almak istediğini söyledi. Galatasaray'ın Kwadwo Asamoah ile anılmasını kendisi için önemli olmadığını kaydeden Rumen futbolcu, "Bu, beni düşündürmüyor. Geleceği düşünmek yerine anı yaşıyorum. Bütün konsantrasyonumla sadece oyunumu düşünüyorum" dedi.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:47
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Eljif’e dev talip
Toplam 10
Yorum
fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
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İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
Toplam 3
Yorum
TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Hangi dünya yıldızısın?
Toplam 17
Yorum
Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
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