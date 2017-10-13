Galatasaray'ın sol beki Latovlevici, sarı-kırmızılı takımda uzun soluklu yer almak istediğini söyledi. Galatasaray'ın Kwadwo Asamoah ile anılmasını kendisi için önemli olmadığını kaydeden Rumen futbolcu, "Bu, beni düşündürmüyor. Geleceği düşünmek yerine anı yaşıyorum. Bütün konsantrasyonumla sadece oyunumu düşünüyorum" dedi.