 Anı yaşıyorum – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Anı yaşıyorum

    Anı yaşıyorum
    Galatasaray'ın sol beki Latovlevici, sarı-kırmızılı takımda uzun soluklu yer almak istediğini söyledi. Galatasaray'ın Kwadwo Asamoah ile anılmasını kendisi için önemli olmadığını kaydeden Rumen futbolcu, "Bu, beni düşündürmüyor. Geleceği düşünmek yerine anı yaşıyorum. Bütün konsantrasyonumla sadece oyunumu düşünüyorum" dedi.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:47
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