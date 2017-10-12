Uzun menzilli pasın ustası Maicon
Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 30 metreden uzağa atılan paslarda Maicon Roque ilk sırada yer alıyor.
'Hedefimiz' şampiyonluk'
Keyifli geçen organizasyonda Maicon Roque hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Başarılı savunmacı "İnanılmaz bir ilgi var. Demek ki sahada bazı şeyeri iyi yapıyoruz ki taraftarlar da buraya geliyor. Umarım sezon sonunda hep birlikte şampiyonluğu kutlarız" dedi. Maicon, Konyaspor maçını da kazanarak yollarına kayıpsız şekilde devam etmek istediklerini belirtti.
Maicon'a müthiş ilgi
Aslan'ın stoperi Maicon Roque, Beyoğlu'ndaki GS Store'da sarı-kırmızılı taraftarlarla bir araya geldi. 29 yaşındaki oyuncunun taraftarla buluşmasına büyük bir ilgi vardı. Maicon, lisanslı ürünleri imzalarken hayranlarına bol bol imza dağıttı. Taraftarlar, kısa sürede çok sevdikleri Maicon'la selfie çektirmeyi de ihmal etmedi. Tecrübeli yıldız, taraftar isteklerini tek tek yerine getirdi.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:02
-
Falcao, Peru'lu futbolcuları uyardı: Sakın gol atmayın!
Toplam 5
Yorum
MDFREE 07/11/2000 GALATASARAY-STRUMGRAZ SON DAKİKALARI. HATIRLAYAN VAR MI?
-
F.Bahçe, Love’u istiyor
Toplam 7
Yorum
Ercan YILDIRIM aYHAN yEŞİLBAŞ KİM? NE ZAMAN vAGNERİN MENEJERİ OLMUŞ?
-
Ndiaye: Tek rakibimiz kendimiziz!
Toplam 2
Yorum
GEVŞERSENİZ KAYBEDERSİNİZ!Hsby Aman ha koçlarım gevşemeyin şampiyon olun ondan sonra gevşeyebildiğiniz kaadar gevşeyin :) Maçlarda 1-0 olunca maç bitmesin 2-3-4 hatta 5-6
Uzun menzilli pasın ustası Maicon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.