Uzun menzilli pasın ustası
SÜPER Lig'de geride kalan 7 haftada 30 metreden uzağa atılan paslarda Maicon Roque ilk sırada yer alıyor.
'Hedefimiz' şampiyonluk'
KEYİFLİ geçen organizasyonda Maicon Roque hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Başarılı savunmacı "İnanılmaz bir ilgi var. Demek ki sahada bazı şeyeri iyi yapıyoruz ki taraftarlar da buraya geliyor. Umarım sezon sonunda hep birlikte şampiyonluğu kutlarız" dedi. Maicon, Konyaspor maçını da kazanarak yollarına kayıpsız şekilde devam etmek istediklerini belirtti.
Maicon'a müthiş ilgi
ASLAN'ın stoperi Maicon Roque, Beyoğlu'ndaki GS Store'da sarı-kırmızılı taraftarlarla bir araya geldi. 29 yaşındaki oyuncunun taraftarla buluşmasına büyük bir ilgi vardı. Maicon, lisanslı ürünleri imzalarken hayranlarına bol bol imza dağıttı. Taraftarlar, kısa sürede çok sevdikleri Maicon'la selfie çektirmeyi de ihmal etmedi. Tecrübeli yıldız, taraftar isteklerini tek tek yerine getirdi.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:01
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DERBİ SAVAŞI
Toplam 7
Yorum
Savas degil seyir show Savas diye diye futboluda nefret tohumlari ile futboluda bitirdiniz guzel bir oyunla hakemin sonuca etki etmedigi bir mucadele olsun
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Aykut Kocaman inadı bıraktı, Giuliano 10 numaraya geçiyor!
Toplam 7
Yorum
bjkli yollar yürümekle aşınmaz. Önce kendi takımınıza bir baksanız iyi futbol oynuyor muyuz diye daha doğru olacak ama nerede o sağduyu?
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Galatasaray, hücum organizasyonu çalıştı
Toplam 1
Yorum
rohagi Ne kulubun evladi ya ?!!! Bedavaya mi oynuyor, birakin bu eski turk filmi repliklerini de bugune donun. Maalesef boyle...
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