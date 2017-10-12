Uzun menzilli pasın ustası

SÜPER Lig'de geride kalan 7 haftada 30 metreden uzağa atılan paslarda Maicon Roque ilk sırada yer alıyor.

Brezilyalı futbolcu, kalecilerin dışarıda bırakıldığı listede 54 isabetli uzun pasla liderlik koltuğunda. Tecrübeli stoperi 43 defa isabetli uzun pas yollayan Antalyaspor'un savunma oyuncusu Diego takip ediyor. 3. basamakta ise Beşiktaş'ın ünlü stoperi Pepe yer alıyor.



'Hedefimiz' şampiyonluk'

KEYİFLİ geçen organizasyonda Maicon Roque hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Başarılı savunmacı "İnanılmaz bir ilgi var. Demek ki sahada bazı şeyeri iyi yapıyoruz ki taraftarlar da buraya geliyor. Umarım sezon sonunda hep birlikte şampiyonluğu kutlarız" dedi. Maicon, Konyaspor maçını da kazanarak yollarına kayıpsız şekilde devam etmek istediklerini belirtti.



Maicon'a müthiş ilgi

ASLAN'ın stoperi Maicon Roque, Beyoğlu'ndaki GS Store'da sarı-kırmızılı taraftarlarla bir araya geldi. 29 yaşındaki oyuncunun taraftarla buluşmasına büyük bir ilgi vardı. Maicon, lisanslı ürünleri imzalarken hayranlarına bol bol imza dağıttı. Taraftarlar, kısa sürede çok sevdikleri Maicon'la selfie çektirmeyi de ihmal etmedi. Tecrübeli yıldız, taraftar isteklerini tek tek yerine getirdi.