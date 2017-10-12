Tudor’un C planı da hazır!
‘Galatasaray’ın B planı yok’ eleştirilerine Bursa maçındaki hamleleriyle cevap veren teknik direktör İgor Tudor’un C planı da hazır! İlk yedi haftada 11'de sadece 13 farklı oyuncu kullanan Hırvat teknik adam, milli arada dersine iyi çalıştı ve favori isimlerin alternatiflerini belirledi
*Fernando sakatlık yaşarsa veya cezalı duruma düşerse forma Selçuk İnan'ın olacak. 4-1-4-1 sistemi değişmeyecek ve Fernando'nun bölgesinde savunma önünde Selçuk görev yapacak.
*Gomis'in tek alternatifi Eren Derdiyok... Diğer yedek hücum silahı Sinan Gümüş, forvet arkası ve kanatlarda düşünülüyor.
*Sol bekte iyi iş çıkartan Linnes, Mariano'nun yokluğunda sağ bekin jokeri olacak. Tarık Çamdal'aise forma yolu şimdilik kapalı.
*Savunmadaki Maicon-Serdar Aziz ikilisinden memnun olan Tudor'un yedek stoper olarak birinci tercihi Denayer.
*Türkiye Kupası maçlarında kaleyi ise Fransız Carrasso'ya teslim edecek.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 06:49
-
DERBİ SAVAŞI
Toplam 7
Yorum
Savas degil seyir show Savas diye diye futboluda nefret tohumlari ile futboluda bitirdiniz guzel bir oyunla hakemin sonuca etki etmedigi bir mucadele olsun
-
Aykut Kocaman inadı bıraktı, Giuliano 10 numaraya geçiyor!
Toplam 7
Yorum
bjkli yollar yürümekle aşınmaz. Önce kendi takımınıza bir baksanız iyi futbol oynuyor muyuz diye daha doğru olacak ama nerede o sağduyu?
-
Galatasaray, hücum organizasyonu çalıştı
Toplam 1
Yorum
rohagi Ne kulubun evladi ya ?!!! Bedavaya mi oynuyor, birakin bu eski turk filmi repliklerini de bugune donun. Maalesef boyle...
Tudor’un C planı da hazır! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.