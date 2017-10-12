‘Galatasaray’ın B planı yok’ eleştirilerine Bursa maçındaki hamleleriyle cevap veren teknik direktör İgor Tudor’un C planı da hazır! İlk yedi haftada 11'de sadece 13 farklı oyuncu kullanan Hırvat teknik adam, milli arada dersine iyi çalıştı ve favori isimlerin alternatiflerini belirledi

Galatasaray için en çok yapılan eleştirilerden biri "B planı yok" şeklindeydi. Bu eleştiriye, kilitlenen Bursa maçını çözmek için iki kanat bekini oyundan alıp, Yasin ve Feghouli'yi sahaya sürerek cevap veren Tudor, milli arada C planını da çalıştı. İşte Hırvat hocanın ilk 11 için ürettiği alternatifler:



*Fernando sakatlık yaşarsa veya cezalı duruma düşerse forma Selçuk İnan'ın olacak. 4-1-4-1 sistemi değişmeyecek ve Fernando'nun bölgesinde savunma önünde Selçuk görev yapacak.



*Gomis'in tek alternatifi Eren Derdiyok... Diğer yedek hücum silahı Sinan Gümüş, forvet arkası ve kanatlarda düşünülüyor.



*Sol bekte iyi iş çıkartan Linnes, Mariano'nun yokluğunda sağ bekin jokeri olacak. Tarık Çamdal'aise forma yolu şimdilik kapalı.



*Savunmadaki Maicon-Serdar Aziz ikilisinden memnun olan Tudor'un yedek stoper olarak birinci tercihi Denayer.



*Türkiye Kupası maçlarında kaleyi ise Fransız Carrasso'ya teslim edecek.