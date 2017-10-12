 Ortalama 40 bin – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Ortalama 40 bin

    Ortalama 40 bin

    SARI-kırmızılılar sezon başı yeniledikleri kadrosuyla lige kısa sürede damga vurdu.

    Başarı da taraftarı yeniden Türk Telekom Stadı'na çekti. Galatasaray'ın Kayserispor maçını 31.394, Kasımpaşa karşılaşmasını 44.693 ve Karabük mücadelesini 41.688 taraftar izledi. 39.258 ortalama ile oynayan Cimbom'un bir sonraki iç saha maçı F.Bahçe ile. Derbinin kapalı gişe oynanması bekleniyor.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:55
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