 Milliler de geldi – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Milliler de geldi

    Milliler de geldi
    GALATASARAY, milli takımlara 9 futbolcu göndermişti. Tümü geri döndü. Uruguay'dan gelen Fernando Muslera'nın antrenmanlara bugün katılması bekleniyor. Konya'da yine kaledeki yerini alacak.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:03
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