 H.Balta’dan omletli cevap – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    H.Balta’dan omletli cevap

    H.Balta’dan omletli cevap
    SEZON başı teknik kararla kadro dışı bırakılan Hakan Balta gelen teklifleri reddederek Galatasaray'da kalmıştı. Tecrübeli defans oyuncusu kendisine Florya'da A Takım'a ayrılan bölümde kahvaltı verilmediği yönündeki iddiaları çürüttü. 34 yaşındaki oyuncu, İnstagram hesabından omletli kahvaltısının fotoğrafını paylaşıp bu yöndeki iddiaların doğru olmadığını ifade etti. Sarı-kırmızılı kulüp de konuyla ilgili ifadelerin gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:53
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