H.Balta’dan omletli cevap

SEZON başı teknik kararla kadro dışı bırakılan Hakan Balta gelen teklifleri reddederek Galatasaray'da kalmıştı. Tecrübeli defans oyuncusu kendisine Florya'da A Takım'a ayrılan bölümde kahvaltı verilmediği yönündeki iddiaları çürüttü. 34 yaşındaki oyuncu, İnstagram hesabından omletli kahvaltısının fotoğrafını paylaşıp bu yöndeki iddiaların doğru olmadığını ifade etti. Sarı-kırmızılı kulüp de konuyla ilgili ifadelerin gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.