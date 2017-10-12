 G.Saray'ın Yankaya ile 18. maçı – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    G.Saray'ın Yankaya ile 18. maçı

    G.Saray'ın Yankaya ile 18. maçı

    Galatasaray’ın Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçını yönetecek. Sarı-kırmızılılar, Yankaya’nın yönettiği 17 karşılaşmada 10 kez sahadan galip ayrıldı.

    Galatasaray, Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında 14 Ekim Cumartesi 19.30'da Atiker Konyaspor ile Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki müsabakada Edirne bölgesi hakemlerinden düdük çalacak. Yankaya'nın yardımcılıklarını Baki Tuncay Akkın ve Serkan Ok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Serkan Tokat olacak.

    YANKAYA İLE 18. MAÇ
    , Galatasaray'ın bugüne kadar 17 müsabakasında düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmaların 10'unda sahadan galibiyetle ayrılırken, 5 kez de rakiplerine mağlup oldu. Yankaya'nın yönettiği maçların 2'sinde berabere kaldı. Bu 17 mücadelede Yankaya, Galatasaraylı futbolculara 33 sarı, 3 de kırmızı kart gösterdi.

    Özgür Yankaya, Galatasaray'ın en son Süper Lig'in 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olduğu karşılaşmada görev yapmıştı.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:45
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