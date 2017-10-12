G.Saray'ın Yankaya ile 18. maçı
Galatasaray’ın Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçını Özgür Yankaya yönetecek. Sarı-kırmızılılar, Yankaya’nın yönettiği 17 karşılaşmada 10 kez sahadan galip ayrıldı.
YANKAYA İLE 18. MAÇ
Özgür Yankaya, Galatasaray'ın bugüne kadar 17 müsabakasında düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmaların 10'unda sahadan galibiyetle ayrılırken, 5 kez de rakiplerine mağlup oldu. Yankaya'nın yönettiği maçların 2'sinde berabere kaldı. Bu 17 mücadelede Yankaya, Galatasaraylı futbolculara 33 sarı, 3 de kırmızı kart gösterdi.
Özgür Yankaya, Galatasaray'ın en son Süper Lig'in 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olduğu karşılaşmada görev yapmıştı.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:45
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