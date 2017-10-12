G.Saray için canını verir
Arda’nın değerli bir oyuncu olduğunu belirten Penbe, “Arda, Galatasaray’ı çok seviyor. Dönmek istediğini de biliyorum” dedi
Ergün Penbe, 'Arda'nın Galatasaray'a transferiyle ilgili ise, "Arda Turan, Galatasaray'ı çok seviyor. Galatasaray'a dönmek istediğini de biliyorum. Gelirse iyi mi olur kötü mü olur, bilemeyiz. Ama Arda, Galatasaray'ın çıkardığı yıldızlardan, değerlerden. Galatasaray için canını verebilecek oyunculardan" ifadesini kullandı.
PATLAMA YAPAR
Penbe, Arda'nın Galatasaray'a dönmesi halinde desteğin önemli olduğuna dikkat çekerken şöyle konuştu: Gelirse de en iyi şekilde hizmet edeceğini, performansının üzerine katlayacağına inanıyorum. Galatasaray'a gelirse seyirci desteği iyi olursa, patlama yapabilecek Arda'yı görebiliriz.
NELER OLMUYOR Ki
Gazetecilerin 'Arda yuvaya dönecek mi?' sorusuna Penbe gülümseyerek, "Türk futbolunda neler olmuyor, olabilir" dedi.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:04
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DERBİ SAVAŞI
Toplam 7
Yorum
Savas degil seyir show Savas diye diye futboluda nefret tohumlari ile futboluda bitirdiniz guzel bir oyunla hakemin sonuca etki etmedigi bir mucadele olsun
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Aykut Kocaman inadı bıraktı, Giuliano 10 numaraya geçiyor!
Toplam 7
Yorum
bjkli yollar yürümekle aşınmaz. Önce kendi takımınıza bir baksanız iyi futbol oynuyor muyuz diye daha doğru olacak ama nerede o sağduyu?
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Galatasaray, hücum organizasyonu çalıştı
Toplam 1
Yorum
rohagi Ne kulubun evladi ya ?!!! Bedavaya mi oynuyor, birakin bu eski turk filmi repliklerini de bugune donun. Maalesef boyle...
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