G.Saray için canını verir

Arda’nın değerli bir oyuncu olduğunu belirten Penbe, “Arda, Galatasaray’ı çok seviyor. Dönmek istediğini de biliyorum” dedi

Galatasaray'ın efsanevi isimlerinden Ergün Penbe, milli takım performansı tartışma yaratan Arda Turan'a sahip çıkarken sarı-kırmızılı takıma dönebileceğinin de sinyallerini verdi. Arda'nın Türkiye'nin yetiştirdiği ender yıldızlardan birisi olduğunu belirten Penbe, "Onun yanlışları var mı tabi ki var, o da insan. Etten kemikten yaratılmış insan tabi ki hataları oluyor. Önemli olan hatalarından ders almak" diye konuştu.



Ergün Penbe, 'Arda'nın Galatasaray'a transferiyle ilgili ise, "Arda Turan, Galatasaray'ı çok seviyor. Galatasaray'a dönmek istediğini de biliyorum. Gelirse iyi mi olur kötü mü olur, bilemeyiz. Ama Arda, Galatasaray'ın çıkardığı yıldızlardan, değerlerden. Galatasaray için canını verebilecek oyunculardan" ifadesini kullandı.



PATLAMA YAPAR

Penbe, Arda'nın Galatasaray'a dönmesi halinde desteğin önemli olduğuna dikkat çekerken şöyle konuştu: Gelirse de en iyi şekilde hizmet edeceğini, performansının üzerine katlayacağına inanıyorum. Galatasaray'a gelirse seyirci desteği iyi olursa, patlama yapabilecek Arda'yı görebiliriz.



NELER OLMUYOR Ki

Gazetecilerin 'Arda yuvaya dönecek mi?' sorusuna Penbe gülümseyerek, "Türk futbolunda neler olmuyor, olabilir" dedi.