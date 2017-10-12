G.Saray, 112. yılını kutluyor

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edilecek ve 14 Ekim Cumartesi günü de Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlenecek.

Galatasaray Lisesi'nde Atatürk anıtına çelenk konulması ve saygı duruşuyla başlayacak törende, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in konuşması sonrası, en yaşlı üye tarafından yaş kütüğüne 112. yıl plaketi çakılacak. Kulüp divan kurulunda 50. üyelik yıllarını dolduranlara berat ve madalyalarının verileceği törende, geride kalan yıl içinde bütün branşlarda kazanılan ödül ile kupalar da Galatasaray Müzesi'ne teslim edilecek.

Organizasyonun sonunda geleneksel Galatasaray pilavı yenilecek ve Galatasaray Müzesi gezilecek.