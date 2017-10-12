G.Saray, 112. yılını kutluyor
Galatasaray'ın 112. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri yarın kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in mezarını ziyaretle başlayacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edilecek ve 14 Ekim Cumartesi günü de Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlenecek.
Galatasaray Lisesi'nde Atatürk anıtına çelenk konulması ve saygı duruşuyla başlayacak törende, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in konuşması sonrası, en yaşlı üye tarafından yaş kütüğüne 112. yıl plaketi çakılacak. Kulüp divan kurulunda 50. üyelik yıllarını dolduranlara berat ve madalyalarının verileceği törende, geride kalan yıl içinde bütün branşlarda kazanılan ödül ile kupalar da Galatasaray Müzesi'ne teslim edilecek.
Organizasyonun sonunda geleneksel Galatasaray pilavı yenilecek ve Galatasaray Müzesi gezilecek.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:48
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Sana kapımız sonuna kadar açık
Toplam 41
Yorum
aynen sinan güleri aldınız ne yalan konuşuyosun :D
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Beşiktaş iki yıldızın tapusunu alıyor!
Toplam 1
Yorum
INŞALLAH Olursa çok iyi olur
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Uzun menzilli pasın ustası
Toplam 2
Yorum
hagi10 ohh be en sonunda hava topu bırakmayan stoper geldi . hem ofans hem defans
G.Saray, 112. yılını kutluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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