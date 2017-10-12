Gomis'e süper yedek

Sarı-kırmızılı yönetimin, Ligue 2’de 10 maçta 7 golü bulunan genç yetenek ile ilgilendiği ve Angers’in kapısını çalacağı ifade edildi

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün birkaç gün önce yaptığı açıklamada sadece Fransa 1. Ligi değil 2. Ligi de takip ettiklerini açıklamıştı. Sarı-kırmızılı ekibin scoutlarının yakından izlediği isminse Angers'in Ajaccio'ya kiraladığı Yoane Wissa olduğu iddia edildi. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Angers Başkanı Willy Bernard yaptığı açıklamada, "Pek çok oyuncumuz yakından izleniyor.



Sadece A takımımızda olanlar değil. Genç takımımızdakiler hatta kiralık verdiğimiz oyuncularımız da yakından takip altında" sözlerini kullandı. 21 yaşındaki Wissa, Ligue 2'de 10 maçta attığı 7 golle gol krallığı yarışında zirvede... 1.76 boyundaki genç yıldız, forvet dışında kanatlarda da oynayabiliyor. Teknik Direktör İgor Tudor, Eren Derdiyok'un tartışıldığı ortamda Wissa'nın hem geleceğe yatırım hem de Gomis'e iyi bir yedek olacağı görüşünde..



Chateauroux, Angers, Laval ve Ajaccio formaları giyen Yoane Wissa, Fransa'da çıkış yapması beklenen isimlerin arasında yer alıyor.