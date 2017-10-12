Gomis'e süper yedek
Sarı-kırmızılı yönetimin, Ligue 2’de 10 maçta 7 golü bulunan genç yetenek ile ilgilendiği ve Angers’in kapısını çalacağı ifade edildi
Sadece A takımımızda olanlar değil. Genç takımımızdakiler hatta kiralık verdiğimiz oyuncularımız da yakından takip altında" sözlerini kullandı. 21 yaşındaki Wissa, Ligue 2'de 10 maçta attığı 7 golle gol krallığı yarışında zirvede... 1.76 boyundaki genç yıldız, forvet dışında kanatlarda da oynayabiliyor. Teknik Direktör İgor Tudor, Eren Derdiyok'un tartışıldığı ortamda Wissa'nın hem geleceğe yatırım hem de Gomis'e iyi bir yedek olacağı görüşünde..
Chateauroux, Angers, Laval ve Ajaccio formaları giyen Yoane Wissa, Fransa'da çıkış yapması beklenen isimlerin arasında yer alıyor.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:55
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DERBİ SAVAŞI
Toplam 7
Yorum
Savas degil seyir show Savas diye diye futboluda nefret tohumlari ile futboluda bitirdiniz guzel bir oyunla hakemin sonuca etki etmedigi bir mucadele olsun
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Aykut Kocaman inadı bıraktı, Giuliano 10 numaraya geçiyor!
Toplam 7
Yorum
bjkli yollar yürümekle aşınmaz. Önce kendi takımınıza bir baksanız iyi futbol oynuyor muyuz diye daha doğru olacak ama nerede o sağduyu?
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Galatasaray, hücum organizasyonu çalıştı
Toplam 1
Yorum
rohagi Ne kulubun evladi ya ?!!! Bedavaya mi oynuyor, birakin bu eski turk filmi repliklerini de bugune donun. Maalesef boyle...
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