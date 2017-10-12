Garry’den erken dönüş
Yeşil Burun Adaları forması giyen 26 yaşındaki oyuncu milli takım hocasından izin alıp 1 gün önce döndü. Ayağının tozuyla idmana çıktı
Hırvat hocanın gözdelerinden olan Garry Rodrigues de çok çalışıp formasına tutunmak istiyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan başarılı oyuncunun Atiker Konyaspor mücadelesinde de 11'de olması bekleniyor.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:57
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DERBİ SAVAŞI
Toplam 7
Yorum
Savas degil seyir show Savas diye diye futboluda nefret tohumlari ile futboluda bitirdiniz guzel bir oyunla hakemin sonuca etki etmedigi bir mucadele olsun
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Aykut Kocaman inadı bıraktı, Giuliano 10 numaraya geçiyor!
Toplam 7
Yorum
bjkli yollar yürümekle aşınmaz. Önce kendi takımınıza bir baksanız iyi futbol oynuyor muyuz diye daha doğru olacak ama nerede o sağduyu?
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Galatasaray, hücum organizasyonu çalıştı
Toplam 1
Yorum
rohagi Ne kulubun evladi ya ?!!! Bedavaya mi oynuyor, birakin bu eski turk filmi repliklerini de bugune donun. Maalesef boyle...
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