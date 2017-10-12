Garry’den erken dönüş

Yeşil Burun Adaları forması giyen 26 yaşındaki oyuncu milli takım hocasından izin alıp 1 gün önce döndü. Ayağının tozuyla idmana çıktı

GALATASARAY'da bu sezon forma aslanın ağzında... Milli maç haftasında Yeşil Burun Adaları forması giyen Garry Rodrigues, ülkesinin Mozambik ile oynayacağı mücadele öncesi hocasından izin aldı ve erken dönüş yaptı. 26 yaşındaki oyuncu ayağının tozuyla Florya'da idmana çıktı. Rodrigues'in bu hareketi Cimbom'daki takım ruhunu ve İgor Tudor'un aşıladığı disiplinin yansıması olarak yorumlandı.



Hırvat hocanın gözdelerinden olan Garry Rodrigues de çok çalışıp formasına tutunmak istiyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan başarılı oyuncunun Atiker Konyaspor mücadelesinde de 11'de olması bekleniyor.