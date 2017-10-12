Galatasaray yara almasın
Başkan Özbek, divan kurulunda yaptığı konuşmada hedefe doğru emin adımlarla yürüdüklerini belirtti. Özbek “Birbirimize yara verebiliriz ama kimse Galatasaray’ın yara almasını istemez” dedi
Özbek, taraftar hasılatının katlandığını rakamlarla belgeledi. Sarı-kırmızılıları başkanı Dursun Özbek "31 Ağustos 2016'da 64 milyon TL olan hasılatımız 31 Ağustos 2017'de 144 milyon TL'ye ulaştı. Bu artıştaki en büyük sebep taraftarın ilgisidir. Camia da birlik oldu" diye konuştu.
'ELEŞTİRİLER FAYDALI OLDU'
DURSUN Özbek, kendisinin ve yönetiminin 2.5 yılda fazlasıyla eleştirildiğini belirtti. Özbek "Bu eleştirilerden olumlu yönde istifade ettim. Hataları, yanlış yaptığımız şeyleri gördük" dedi. Özbek, camia olarak bazen birbirlerini yaraladıklarını ancak kimsenin Galatasaray'ın yara almasını istemeyeceğini söyledi. Cimbom'da başkan Özbek "Riva, Florya veya başka konularda her şeyin başkan ağzından açıklanması sakıncalı.
Galatasaray Sportif AŞ halka açık bir şirket. Fazlasını bilmek isteyen varsa ziyaretimize gelsinler daha net anlatırız. Ben yakaladığımız bu güzel birlik ve beraberliğin devamını, daim olmasını diliyorum. Sıkıntılı günleri geride bırakıyoruz. Ne mutlu Galatasaraylıyım diyene" dedi.
UEFA sorusuna kızdı
BAŞKAN Dursun Özbek bir üyenin "UEFA'dan ne ceza gelecek?" sorusuna sinirlendi. Özbek "Böyle bir soru olabilir mi? Bu konu gündeme gelebilir mi? Allah aşkına Galatasaray'ı koruyalım, yönetimi veya Dursun Özbek'i değil" dedi.
1 TL krizi
G.SARAY'ın divan kurulunda kürsüye 1 TL bırakıldı. Bu hareket 1905 GSYİAD Başkanı Metin Öztürk'ü kızdırdı. Zarfın içine 100 TL koyan Öztürk "Kürsüye 1 TL bırakanlar şov yapıyor. Ben kendilerine 100 TL bırakıyorum, gelip alabilirler" dedi. Dursun Özbek, göreve geldikten sonra 1 TL de olsa Galatasaray'ı kara geçireceğini söylemişti.
Sadece 1 saat sürdü
GALATASARAY'da geçmiş divan kurulları tartışmalı geçiriyordu. Futbol takımının lider olmasından ve kulüpte işlerin iyi gitmesinden dolayı ortam bu kez sakindi. Divan Kurulu toplantısı geçmiş dönemin aksine 1 saat sürdü.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:49
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DERBİ SAVAŞI
Toplam 7
Yorum
Savas degil seyir show Savas diye diye futboluda nefret tohumlari ile futboluda bitirdiniz guzel bir oyunla hakemin sonuca etki etmedigi bir mucadele olsun
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Aykut Kocaman inadı bıraktı, Giuliano 10 numaraya geçiyor!
Toplam 7
Yorum
bjkli yollar yürümekle aşınmaz. Önce kendi takımınıza bir baksanız iyi futbol oynuyor muyuz diye daha doğru olacak ama nerede o sağduyu?
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Galatasaray, hücum organizasyonu çalıştı
Toplam 1
Yorum
rohagi Ne kulubun evladi ya ?!!! Bedavaya mi oynuyor, birakin bu eski turk filmi repliklerini de bugune donun. Maalesef boyle...
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