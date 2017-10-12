Galatasaray yara almasın

Başkan Özbek, divan kurulunda yaptığı konuşmada hedefe doğru emin adımlarla yürüdüklerini belirtti. Özbek “Birbirimize yara verebiliriz ama kimse Galatasaray’ın yara almasını istemez” dedi

CİMBOM'da olağan divan kurulu toplantısı dün gerçekeştirildi. Başkan Dursun Özbek futbol takımının ve mali işlerin iyi gitmesinden dolayı geçmiş divan kurullarına göre keyifliydi. Özbek "Geçmiş 3 aylık dönemde 10.9 milyon TL kar elde ettik. Öz kaynaklarda toplam artışımız 97 milyon 300 bin TL oldu. Negatif kaynaklarımızın yükselmesi için de çalışma içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.



Özbek, taraftar hasılatının katlandığını rakamlarla belgeledi. Sarı-kırmızılıları başkanı Dursun Özbek "31 Ağustos 2016'da 64 milyon TL olan hasılatımız 31 Ağustos 2017'de 144 milyon TL'ye ulaştı. Bu artıştaki en büyük sebep taraftarın ilgisidir. Camia da birlik oldu" diye konuştu.



'ELEŞTİRİLER FAYDALI OLDU'

DURSUN Özbek, kendisinin ve yönetiminin 2.5 yılda fazlasıyla eleştirildiğini belirtti. Özbek "Bu eleştirilerden olumlu yönde istifade ettim. Hataları, yanlış yaptığımız şeyleri gördük" dedi. Özbek, camia olarak bazen birbirlerini yaraladıklarını ancak kimsenin Galatasaray'ın yara almasını istemeyeceğini söyledi. Cimbom'da başkan Özbek "Riva, Florya veya başka konularda her şeyin başkan ağzından açıklanması sakıncalı.



Galatasaray Sportif AŞ halka açık bir şirket. Fazlasını bilmek isteyen varsa ziyaretimize gelsinler daha net anlatırız. Ben yakaladığımız bu güzel birlik ve beraberliğin devamını, daim olmasını diliyorum. Sıkıntılı günleri geride bırakıyoruz. Ne mutlu Galatasaraylıyım diyene" dedi.



UEFA sorusuna kızdı

BAŞKAN Dursun Özbek bir üyenin "UEFA'dan ne ceza gelecek?" sorusuna sinirlendi. Özbek "Böyle bir soru olabilir mi? Bu konu gündeme gelebilir mi? Allah aşkına Galatasaray'ı koruyalım, yönetimi veya Dursun Özbek'i değil" dedi.



1 TL krizi

G.SARAY'ın divan kurulunda kürsüye 1 TL bırakıldı. Bu hareket 1905 GSYİAD Başkanı Metin Öztürk'ü kızdırdı. Zarfın içine 100 TL koyan Öztürk "Kürsüye 1 TL bırakanlar şov yapıyor. Ben kendilerine 100 TL bırakıyorum, gelip alabilirler" dedi. Dursun Özbek, göreve geldikten sonra 1 TL de olsa Galatasaray'ı kara geçireceğini söylemişti.



Sadece 1 saat sürdü

GALATASARAY'da geçmiş divan kurulları tartışmalı geçiriyordu. Futbol takımının lider olmasından ve kulüpte işlerin iyi gitmesinden dolayı ortam bu kez sakindi. Divan Kurulu toplantısı geçmiş dönemin aksine 1 saat sürdü.