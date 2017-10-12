Derbi öncesi G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike!

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon en formda isimlerinden biri olan Serdar Aziz'i 9. haftada oynanacak Fenerbahçe maçında kesinlikle sahada görmek isteyen Hırvat teknik adam, Atiker Konyaspor maçı öncesi kara kara düşünüyor.

SARI KART SINIRINDA

Gördüğü 3 sarı kartla sınırda olan Serdar Aziz, Atiker Konyaspor maçında forma giyer ve sarı kart görürse Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşecek. Bunun farkında olan tecrübeli teknik adam savunmadaki önemli isimlerinden biri olan Serdar'ı riske etmeyip yerine Denayer'e görev verebilir.







