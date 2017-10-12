Derbi öncesi G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike!
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Atiker Konyaspor maçı öncesi önemli bir karar vermek zorunda!
Sarı-kırmızılı takımın bu sezon en formda isimlerinden biri olan Serdar Aziz'i 9. haftada oynanacak Fenerbahçe maçında kesinlikle sahada görmek isteyen Hırvat teknik adam, Atiker Konyaspor maçı öncesi kara kara düşünüyor.
SARI KART SINIRINDA
Gördüğü 3 sarı kartla sınırda olan Serdar Aziz, Atiker Konyaspor maçında forma giyer ve sarı kart görürse Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşecek. Bunun farkında olan tecrübeli teknik adam savunmadaki önemli isimlerinden biri olan Serdar'ı riske etmeyip yerine Denayer'e görev verebilir.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:18
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