 Cimbom'a bir 'Ciğerci' daha geliyor! – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Cimbom'a bir 'Ciğerci' daha geliyor!

    Cimbom'a bir 'Ciğerci' daha geliyor!

    Sportif Direktör Cenk Ergün ve Başkan Dursun Özbek’in kararı ile Avrupa’da gurbetçi yetenek arayışında olan Galatasaray Kulübü'nün Scout ekibi, Tolga Ciğerci'nin kardeşi ’yi de takibe aldı.

    Greuther Fürth takımında forma giyen ve 10 numara pozisyonunda oynayan , bu sezon Almanya 2.Liginde 4 asiste imza attı.

    10 numara pozisyonunun yanı sıra merkez orta saha ve ön libero olarak da forma giyebilen Tolcay Ciğerci, yüksek fizik gücü ve başarılı pas yüzdesi ile dikkat çekiyor.

    Türkiye U18 Milli Takımında da forma giyen Tolcay Ciğerci'yi scout ekibinin yakından takip ettiği öne sürüldü.

    Haziran 2019'a kadar Greuther Fürth ile kontratı olan Tolcay Ciğerci'nin sezon içindeki performansı izlenip, scout ekibinin raporu Tudor ile Ergün'e verilecek. Onların düşüncesine göre sezon sonu ya da devre arasında bir hamle yapılacağı öğrenildi.

    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:19
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