Cengiz için Roma'dan açıklama geldi. G.Saray'dan transfer teklifi var mı?
Roma Sportif Direktörü Monchi, adı Galatasaray ile anılan Cengiz Ünder hakkında açıklamalarda bulundu.
Sezon başında Medipol Başakşehir'den 15 milyon euro bonservis bedeli ile transfer edilen genç yetenek Cengiz Ünder, Roma'dan fazla forma şansı bulamadı. Şu ana kadar 3 maçta görev alan milli futbolcunun Serie A'da yeterince görev alamaması transfer söylentilerini de beraberinde getirdi.
"15 MİLYON EURO VERDİK"
Roma Sportif Direktörü Monchi, Galatasaray'ın devre arası kadrosuna katacağı haberleri üzerine açıklamalarda bulundu. İspanyol Sportif Direktör, "Cengiz için Galatasaray'dan herhangi bir teklif almadık. G.Saray'ın Cengiz için bir ilgisi yok. Bu konuyu konuşmaya gerek bile yok" şeklinde konuştu.
15 milyon euro bonservis bedeli ödediklerini belirten Monchi, "Cengiz'i 15 milyon euroya aldık ve büyük bir yatırım yaptık. Neden gönderelim?" dedi.
"ÇOK ÇALIŞIYOR, MEMNUNUZ"
20 yaşındaki orta saha oyuncusundan memnun olduklarını belirten Roma Sportif Direktörü, "Kendisi yakın bir zamanda ilk 11'de forma giyecek. Çok çalışıyor, ondan memnunuz" değerlendirmesinde bulundu.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:21
-
Muslera: Tarih yazdık
Toplam 2
Yorum
Gslı Yine bu turnuvada seninleyiz muslera..Gönül isterdiki milli takımımızda orda olsun hatta karşılaşın cenkten gol yesen mesela hayalimi çaldıl
-
Eldiven savaşı! Kale kimin?
Toplam 3
Yorum
fbcan volkan biraz daha yedek kalsın da oynamanın kıymetini anlasın uzun zamandır yedek kalmadığından unutmuş kaleciliğin değerini
-
Eljif’e dev talip
Toplam 5
Yorum
gkhgny1907 eljif cagliari maçında gösterdiki 17 yaşında olmasına rağmen dünya starı olabilir.50 milyon eurodan aşağısı kardan zarar olur
Cengiz için Roma'dan açıklama geldi. G.Saray'dan transfer teklifi var mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.