Cengiz için Roma'dan açıklama geldi. G.Saray'dan transfer teklifi var mı?

Sezon başında Medipol Başakşehir'den 15 milyon euro bonservis bedeli ile transfer edilen genç yetenek Cengiz Ünder, Roma'dan fazla forma şansı bulamadı. Şu ana kadar 3 maçta görev alan milli futbolcunun Serie A'da yeterince görev alamaması transfer söylentilerini de beraberinde getirdi.



"15 MİLYON EURO VERDİK"

Roma Sportif Direktörü Monchi, Galatasaray'ın devre arası kadrosuna katacağı haberleri üzerine açıklamalarda bulundu. İspanyol Sportif Direktör, "Cengiz için Galatasaray'dan herhangi bir teklif almadık. G.Saray'ın Cengiz için bir ilgisi yok. Bu konuyu konuşmaya gerek bile yok" şeklinde konuştu.



15 milyon euro bonservis bedeli ödediklerini belirten Monchi, "Cengiz'i 15 milyon euroya aldık ve büyük bir yatırım yaptık. Neden gönderelim?" dedi.



"ÇOK ÇALIŞIYOR, MEMNUNUZ"

20 yaşındaki orta saha oyuncusundan memnun olduklarını belirten Roma Sportif Direktörü, "Kendisi yakın bir zamanda ilk 11'de forma giyecek. Çok çalışıyor, ondan memnunuz" değerlendirmesinde bulundu.