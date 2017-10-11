YASİN’E KAPI AÇIK

SEZON başı basın toplantısında yeni kontrat isteyen Yasin Öztekin'in bu tavrı yönetimi kızdırmıştı. Sarı-kırmızılılar oyuncunun zam ve yeni sözleşme talebini geri çevirmişti. Yönetimden yeni bir hamle daha geldi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Yasin devre arasında kulüp bulursa "Kal" denmeyecek. Kalırsa yeni kontrat için sezon sonu performansına bakılıp karar verilecek.