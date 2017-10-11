 YASİN’E KAPI AÇIK – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    YASİN’E KAPI AÇIK

    YASİN’E KAPI AÇIK
    SEZON başı basın toplantısında yeni kontrat isteyen Yasin Öztekin'in bu tavrı yönetimi kızdırmıştı. Sarı-kırmızılılar oyuncunun zam ve yeni sözleşme talebini geri çevirmişti. Yönetimden yeni bir hamle daha geldi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Yasin devre arasında kulüp bulursa "Kal" denmeyecek. Kalırsa yeni kontrat için sezon sonu performansına bakılıp karar verilecek.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:17
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