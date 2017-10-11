Tudor, Tolga'yı derbiye saklıyor
Bu sezon Galatasaray'ın flaş isimlerinden olan Tolga Ciğerci'nin Atiker Konyaspor karşılaşmasında oynamayacağı öğrenildi.
Bu sezon ligdeki tek puan kaybını yine milli ara sonrası oynadığı Antalyaspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, hafta sonu Konyaspor ile oynanacak Süper Lig karşılaşması öncesi işi sıkı tutuyor.
Florya'da taktik idmanlar sürerken, bu sezon Gomis ile birlikte takımın gol yükünü çeken Tolga Ciğerci'nin cumartesi günü oynanacak Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyeceği öğrenildi.
Hafif sakatlığı bulunan Serdar Aziz'in ise Konyaspor karşısında forma giymesinde bir sıkıntı bulunmuyor. Sakatlığı sebebiyle Galatasaray'ın son oynadığı Karabükspor karşılaşmasında da forma giyemeyen Tolga Ciğerci, çalışmalarına salonda devam ediyor.
Sarı-kırmızılıların Hırvat hocası Igor Tudor'un en güvendiği isimlerden biri olan Tolga Ciğerci'yi, 9. hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi için riske atmayacağı ve sağlık ekibine 25 yaşındaki oyuncunun derbiye yetiştirilmesi talimatı verdiği öğrenildi.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:27
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Medel'den küfür!
Toplam 2
Yorum
Porto Bu Ada'm çok duygusuz bunu 5 milyon a gönderelim
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"ARDA G.SARAY'A DÖNMEK İSTİYOR"
Toplam 34
Yorum
gsssssss 30 yasından sonra baçada yapamadıgı patlamayı gsdemı yapcakmıs gitsin fenerde yapsın patlamayı uzak dursun gsden
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Beşiktaş'tan gurbetçi atağı
Toplam 1
Yorum
KİM KİMDEN DOLAYI DEVREYE GİRDİ KAÇ HAFTADIR BANGIR BANGIR MANŞETLERDE GS KAANI İSTEDİĞİ OCAKTA KAPI ÇALINACAK DİYE SÖYLENİYOR KİM KİMDEN DOLAYI DEVREYE GİRMİŞ OLUYOR ACABA
Tudor, Tolga'yı derbiye saklıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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