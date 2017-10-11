 TOLGA CİĞERCİ DERBİYE SAKLANIYOR – Fotomaç – 11 Ekim 2017 ;
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    TOLGA CİĞERCİ DERBİYE SAKLANIYOR

    TOLGA CİĞERCİ DERBİYE SAKLANIYOR

    Bu sezon Galatasaray'ın flaş isimlerinden olan Tolga Ciğerci'nin Atiker Konyaspor karşılaşmasında oynamayacağı öğrenildi.

    Bu sezon ligdeki tek puan kaybını yine milli ara sonrası oynadığı Antalyaspor karşısında yaşayan Sarı-kırmızılılar, hafta sonu Konyaspor ile oynanacak Süper Lig karşılaşması öncesi işi sıkı tutuyor.

    Florya'da taktik idmanlar sürerken, bu sezon Gomis ile birlikte takımın gol yükünü çeken Tolga Ciğerci'nin cumartesi günü oynanacak Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeceği öğrenildi.

    Hafif sakatlığı bulunan Serdar Aziz'in ise Konyaspor karşısında forma giymesinde bir sıkıntı bulunmuyor. Sakatlığı sebebiyle Galatasaray'ın son oynadığı Karabükspor karşılaşmasında da forma giyemeyen Tolga Ciğerci, çalışmalarına salonda devam ediyor.

    Sarı-kırmızılıların Hırvat hocası Igor Tudor'un en güvendiği isimlerden biri olan Tolga Ciğerci'yi, 9. hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi için riske atmayacağı ve sağlık ekibine 25 yaşındaki oyuncunun derbiye yetiştirilmesi talimatı verdiği öğrenildi.

    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:40
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