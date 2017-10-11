SERDAR AZİZ SAĞLAM ÇIKTI

A Milli Takım'a davet edilen Serdar Aziz, İzlanda ve Finlandiya maçının kadrosuna dahil edilmedi. 'Adalesinde çekme var' denilerek Finlandiya maçı öncesi takımla çalışmalara çıkarılmayan futbolcu sağlam çıktı.



Galatasaray Sağlık Kurulu, milli takım dönüşü sonrası oyuncularının tetkiklerinde hiçbir soruna rastlanmadı. Galatasaray'a göre Lucescu, Serdar Aziz'i oynatmamak için böyle bir bahane öne sürdü.



KONYASPOR MAÇINDA SAHADA

Serdar Aziz'in yakın çevresine "Benim bir sakatlığım ya da sorunum yok" dedi. Bugün takımla birlikte çalışmalara katılacak olan tecrübeli savunmacı Atiker Konyaspor karşılaşmasında sahadaki yerini alacağı ifade edildi.