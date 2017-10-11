SERDAR AZİZ SAĞLAM ÇIKTI
Mircea Lucescu'nun Serdar Aziz için ortaya attığı 'sakat' iddiasının doğru olmadığı ortaya çıktı.
A Milli Takım'a davet edilen Serdar Aziz, İzlanda ve Finlandiya maçının kadrosuna dahil edilmedi. 'Adalesinde çekme var' denilerek Finlandiya maçı öncesi takımla çalışmalara çıkarılmayan futbolcu sağlam çıktı.
Galatasaray Sağlık Kurulu, milli takım dönüşü sonrası oyuncularının tetkiklerinde hiçbir soruna rastlanmadı. Galatasaray'a göre Lucescu, Serdar Aziz'i oynatmamak için böyle bir bahane öne sürdü.
KONYASPOR MAÇINDA SAHADA
Serdar Aziz'in yakın çevresine "Benim bir sakatlığım ya da sorunum yok" dedi. Bugün takımla birlikte çalışmalara katılacak olan tecrübeli savunmacı Atiker Konyaspor karşılaşmasında sahadaki yerini alacağı ifade edildi.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 08:47
-
MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNE SÜRPRİZ ADAY!
Toplam 8
Yorum
eğer lobilerin sistemi yönettiğini anlamak isterse bir sonraki hamleyi dikkatle takip edin.Yok eğer yılmaz vural,rıza çalımbay,ertuğrul sağlam gelirse o zaman birşeyler değişmeye başlamış dem
-
Fener sola oyuncu bakıyor
Toplam 9
Yorum
Miyane Şunlara bir bakın hele işe yarar mı? Davide Santon, Luke Shaw.
-
GALATASARAY'DAN BLIND HAMLESİ
Toplam 6
Yorum
83Karakartal Olmaz, çünkü Belhanda durarak oynayan Alex tipi bir oyuncu, koridor oyuncusu değil...Hem safkan solak sayısı çok az takımda...
SERDAR AZİZ SAĞLAM ÇIKTI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.