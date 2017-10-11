 SELÇUK İNAN SINIFI GEÇTİ – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    SINIFI GEÇTİ

    SELÇUK İNAN SINIFI GEÇTİ
    G.saray'da bu sezon şans bulamayan , Finlandiya maçındaki performansıyla geçer not aldı. 85 dakika boyunca görev aldığı maçta Cenk'in ilk golünün asistini yapan ve ikinci golün de başlangıcında yer alan tecrübeli futbolcu ile antrenman öncesi görüşen Tudor, kendisini tebrik etti. Bu arada Aslan dün yaptığı idmanla Konya hazırlıklarını sürdürürken milli takımdan dönen

    4. haftada oynanan Antalyaspor maçından bu yana süre alamayan Selçuk'un Finlandiya karşısında yüzde 97 isabetli pas yüzdesi, 1 asist, 4 top çalma ile oynadı. 7 ikili mücadele kazandı.Selçuk., Rodrigues ve Serdar takımdan ayrı çalıştı.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:16
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