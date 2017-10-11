ÖZBEK:TARAFTARIMIZIN İLGİSİ SEVİNDİRİCİ
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ekim Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Galatasaray'ın çok iyi bir yolda olduğunu söyleyen Özbek, "Birlik ve beraberliğimiz devam etmeli" ifadelerini kullandı.
"Taraftarımızın ilgisi sevindirici"
Son 2 sezonda sportif olarak istedikleri seviyede olmadıklarını söyleyen Özbek, "Bu sene gerek sizlerin, gerekse de taraftarların isteğiyle özellikle futbolla ilgili yapılan çalışmalar çerçevesinde hasılatımızda güzel gelişmeler oldu. Detayları var ve bunları KAP'ta da açıkladık. 31 Ağustos 2016'da 64 milyon TL olana hasılatımız, 31 Ağustos 2017'de 144 milyon TL'ye ulaşmıştır. Bu artıştaki en önemli sebeplerden birisi taraftarların ilgisidir. Aynı zamanda sizlerin yönetime verdiği destek ve ortaklaşa çalışmalar sonucunda birlik ve beraberliğin getirdiği sonuçtur. Yönetime verdiğiniz destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Birçok detay var. Üzerinde çok şey söylemek mümkün. Özellikle rica ediyorum. KAP'ta yapılan açıklamayı alın ve okuyun. Galatasaray'ın özellikle şeffaflığı çerçevesinde çok net olarak iyileşmeyi göreceksiniz. Bunun devamı için birliğimizin ve beraberliğimizin devamını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:15
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"ARDA G.SARAY'A DÖNMEK İSTİYOR"
Toplam 2
Yorum
galatasaray istemiyoruz gitsin patlamayı fenerde yapsın
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HAREKAT BAŞLADI
Toplam 15
Yorum
sevgili başkan lütfen ne olur bizi bırakma bir 20 yıl daha başımızda başkan olarak kal,sensiz bizler ne yaparız.
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"ARDA G.SARAY'A DÖNMEK İSTİYOR"
Toplam 2
Yorum
cimbomlu Sakın Bize geri dönme Arda kısa ve net seni İSTEMİYORUZ
ÖZBEK:TARAFTARIMIZIN İLGİSİ SEVİNDİRİCİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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