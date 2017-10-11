ÖZBEK: HEDEFİMİZDE YÜRÜYORUZ

Gayrettepe Dedeman Otel'de, İrfan Aktar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kulüp başkanı Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyeleri Eşref Alaçayır, Nasuhi Sezgin, İsmail Sarıkaya, Can Topsakal ve Burçin Aslan hazır bulundu.



Galatasaray Sportif AŞ'nin 3. çeyrek mali durumuyla ilgili üyelere bilgi vermek için kürsüye gelen başkan Dursun Özbek, yakın zamanda bir sermaye artışı gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Şirketimizin sermayesi 21 milyon 645 bin liraydı. Yapılan artışla 108 milyon liraya ulaştık. Bu çalışmayla 86 milyon 355 bin liralık bir sermaye artışı gerçekleştirdik." dedi.



Dün itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kanalıyla Galatasaray Sportif AŞ'nin son 3 aylık dönemdeki mali raporunu açıkladıklarını dile getiren Özbek, "Geçtiğimiz 3 aylık dönemde 10,9 milyon lira karımız oldu. Buna bağlı olarak öz kaynaklarda artış 97 milyon 300 bin liraya ulaştı. Bu konudaki faaliyetlerimiz devam edecek. Galatasaray Sportif AŞ'nin negatif öz kaynağının yükseltilmesi gerekli. Gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Sıkı bir çalışma içindeyiz." diye konuştu.



Başkan Özbek, sarı-kırmızılı kulübün geride kalan 2 sezonda sportif olarak istenilen seviyede olmadığını anlatarak, "Bu sene gerek sizlerin, gerek taraftarların desteğiyle, burada özellikle futbolla ilgili yapılan çalışmalar çerçevesinde, hasılatımızda çok güzel gelişmeler oldu. Dönemsel olarak karşılaştırdığımızda, bizim 31 Ağustos 2016'da 64 milyon lira olan hasılatımız, 31 Ağustos 2017'de 147 milyon lira seviyesine çıkmıştır. Bu artışın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunda en önemli sebeplerden biri, taraftarımızın gösterdiği ilgidir. Bu iyileşmenin devamı için birlik ve beraberliğimizin devamını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.



ÜYELERİN SORULARINI YANITLADI

Dursun Özbek, eylül ayı divan kurulu toplantısında 13 üye tarafından yazılı olarak iletilen sorulara cevap verdi.



Bu soruların bir kısmına daha önce yanıt verdiğini ve Galatasaray Sportif AŞ'nin halka açık bir şirket olması nedeniyle bazı konularda rakamları ise açıklayamayacağını anlatan Özbek, "Bizim olmazsa olmazımız, kulübü kara geçirmek. Bu iddia ile beni başkan yaptınız. Yönetimin görevlerinin başında bu geliyor. Rakamları açıklamam sakıncalı. Biz hedefimizde yürüyoruz. Bunu da herkesin böyle bilmesi lazım." şeklinde konuştu.



Galatasaray Sportif AŞ'nin bazı mali konularıyla ilgili soruları yanıtlayamayacağına bir kez daha vurgu yapan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Bu tür soruların cevabının olmadığından değil ama böyle bir toplantıda açıklama yapılmasını sakıncalı buluyorum. Çok bilmek isteyen varsa, ziyaretime gelsinler. Orada daha net bir şekilde açıklama şansımız var." yanıtını verdi.



Riva ve Florya ile ilgili geliştirme projesinden elde edilen gelirlerin harcanış şekliyle ilgili de soru olduğunu aktaran Özbek, "Defalarca açıkladık. Bizim tek hedefimiz var, Galatasaray ve iştirakleriyle ilgili borçların tasfiyesi amacıla bu parayı kullanacağız. Paranın geldiği gün nereye gittiğini hepiniz biliyorsunuz. İlk ödeme, tüm borçların tasfiyesi için yeterli değildi. Projelerin gelişmesi ve bitirilmesiyle elde edilecek gelirlerin de adresi aynı. Kimsenin zerre tereddütü olmasın." şeklinde görüşlerini aktardı.



Galatasaray'ın geriye dönük işlemlerinin araştırılması için yabancı bir inceleme şirketiye yapılan çalışmanın sonuçlarını divan kurulu heyetine teslim ettiklerini aktaran Dursun Özbek, "Uzun süre neden gizlendiği şeklinde sorular var. Yönetim olarak 2,5 senedir faaliyet gösteriyoruz. Çeşitli divan toplantılarında, genel kurullarda yakıştırmalar yaptılar. 'Neden elinde tutuyorsun araştırma sonucunu, amacın mı var?' dendi. Allah aşkına, böyle bir amaç kim taşıyabilir. Böyle bir şeyi Galatasaraylı aklından nasıl geçirir. Büyük bir kültürün içinden geldiğimizi, etik değerlerimizin olduğunu

düşünüyoruz. Sonra da birbirimize bu tip yakıştırmalar yapıyoruz." diyerek tepkisini dile getirdi.



Başkan Özbek, yapılan eleştirilerin büyük bölümünden istifade ettiklerini dile getirirken, "Bugün birlik ve beraberlik zamanıdır. Basın üzerinden bize saldıranlar var. Eğer bize saldırılıyorsa, doğru yoldayız. Bu birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Biz sıkıntılı günleri artık geride bırakıyoruz. Ne mutlu Galatasaraylıyım diyene." şeklinde görüş belirtti.



UEFA GÖRÜŞMELERİ SORUSUNA TEPKİ

Üyelerin söz aldığı güncel olaylar bölümünde Ahmet Özdoğan'ın, UEFA ile yeni bir anlaşma yapma çalışmaları kapsamında yönelttiği sorular, Dursun Özbek'in tepkisini çekti.



Söz alarak tekrar kürsüye gelen başkan Özbek, şunları söyledi: "Sayın Ahmet Özdoğan kardeşimin eleştirileri her zaman dikkate alınmıştır. Fakat dilimin döndüğü kadar bunu anlatmaya çalışıyorum. Galatasaray Sportif AŞ'nin hassas noktaları vardır. Bu konuları ikili görüşmelerde anlatayım diyorum. Bazı konular vardır ki burada tüm Türkiye'ye deklare eder gibi söylenmemesi gerekiyor. Cevap vermekten kaçtığım için değil, mahsuru olacağı için kısa geçtim. Daha nasıl söyleyeyim. Birbirimizi yaralayabiliriz ama Galatasaray'ı yaralamayalım. Ahmet Özdoğan soruyor; 'UEFA'dan ne ceza gelecek?' Böyle bir soru olabilir mi? Bu konu gündeme gelebilir mi? Böyle bir şey olamaz. Allah aşkına Galatasaray'ı koruyalım, yönetimi veya Dursun Özbek'i değil."



Görüşmeler bölümünün ardından toplantı tamamlandı.