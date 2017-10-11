Maicon taraftarlarla buluştu
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Maicon Roque, taraftarlarla bir araya geldi.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki savunma oyuncusunun, Beyoğlu'ndaki Galatasaray Store mağazasında bir araya geldiği taraftarların forma ve lisanslı ürünlerini imzaladığı bildirildi.
Süper Lig'de forma giydiği 7 maçta 3 gol kaydeden Maicon'un, taraftarlarla fotoğraf çektirdiği de aktarıldı.
Etkinlikte GS TV'ye açıklamalarda bulunan Maicon, taraftarlarla buluştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "İnanılmaz bir ilgi var. Bir şeyleri iyi yapıyoruz ki onlar da buraya geliyor. Umarım sezon sonunda onlara şampiyonluğu armağan ederiz." ifadelerini kullandı.
Brezilyalı oyuncu, 14 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapacakları karşılaşmaya ilişkin ise "Bizim için her karşılaşma önemli. Her maça bir final mücadelesi gözüyle bakıyoruz. Umarım 3 puanı alıp hem liderliğimizi hem de yenilmezliğimizi sürdürür, sonraki haftalara daha güçlü ilerleriz." değerlendirmesinde bulundu..
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:17
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Medel'den küfür!
Toplam 2
Yorum
Porto Bu Ada'm çok duygusuz bunu 5 milyon a gönderelim
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"ARDA G.SARAY'A DÖNMEK İSTİYOR"
Toplam 34
Yorum
gsssssss 30 yasından sonra baçada yapamadıgı patlamayı gsdemı yapcakmıs gitsin fenerde yapsın patlamayı uzak dursun gsden
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Beşiktaş'tan gurbetçi atağı
Toplam 1
Yorum
KİM KİMDEN DOLAYI DEVREYE GİRDİ KAÇ HAFTADIR BANGIR BANGIR MANŞETLERDE GS KAANI İSTEDİĞİ OCAKTA KAPI ÇALINACAK DİYE SÖYLENİYOR KİM KİMDEN DOLAYI DEVREYE GİRMİŞ OLUYOR ACABA
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