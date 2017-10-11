LUCESCU 'SAKAT' DEMİŞTİ

SERDAR 'SAKAT' DENEREK OYNATILMADI

Bu kadar önemli bir maçta Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'daki en başarılı oyunculardan biri olan Serdar Aziz ise sakatlığı gerekçe gösterilerek oynatılmamıştı. 'Adalesinde çekme var' denilerek Finlandiya maçı öncesi takımla çılıştırılmayan futbolcunun her hangi bir sorunu olmadığı belirlendi.

ATİKER KONYASPOR MAÇINDA SAHADA OLACAK

Milli Takım'a sakat olduğu gerekçesiyle alınmayan Serdar Aziz yakın çevresine "Benim bir sakatlığım ya da sorunum" yoktu derken, Galatasaray Sağlık Kurulu'nun oyuncunun tetkiklerinde hiçbir soruna rastlamadığı ortaya çıktı. Serdar'ın Atiker Konyaspor maçında forma giymesi bekleniyor...



