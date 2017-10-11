 LUCESCU 'SAKAT' DEMİŞTİ – Fotomaç – 11 Ekim 2017 ;
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HEPSİ
    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    LUCESCU 'SAKAT' DEMİŞTİ

    LUCESCU 'SAKAT' DEMİŞTİ

    2018 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'ndeki son maçında Finlandiya ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Türkiye'de sevindirici tek durum Uluslar Ligi'nde 2. Torbada yer alacak olmasıydı. Karşılaşma öncesi 25'inci sırada yer alan A Milli Takım, Finlandiya'dan 1 puan alarak tekrar 24'üncü sıraya yükseldi ve torba düşmemiş oldu.

    SERDAR 'SAKAT' DENEREK OYNATILMADI
    Bu kadar önemli bir maçta Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'daki en başarılı oyunculardan biri olan Serdar Aziz ise sakatlığı gerekçe gösterilerek oynatılmamıştı. 'Adalesinde çekme var' denilerek Finlandiya maçı öncesi takımla çılıştırılmayan futbolcunun her hangi bir sorunu olmadığı belirlendi.

    ATİKER KONYASPOR MAÇINDA SAHADA OLACAK
    Milli Takım'a sakat olduğu gerekçesiyle alınmayan Serdar Aziz yakın çevresine "Benim bir sakatlığım ya da sorunum" yoktu derken, Galatasaray Sağlık Kurulu'nun oyuncunun tetkiklerinde hiçbir soruna rastlamadığı ortaya çıktı. Serdar'ın Atiker Konyaspor maçında forma giymesi bekleniyor...

    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:17
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