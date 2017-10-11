LUCESCU 'SAKAT' DEMİŞTİ
2018 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'ndeki son maçında Finlandiya ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Türkiye'de sevindirici tek durum Uluslar Ligi'nde 2. Torbada yer alacak olmasıydı. Karşılaşma öncesi 25'inci sırada yer alan A Milli Takım, Finlandiya'dan 1 puan alarak tekrar 24'üncü sıraya yükseldi ve torba düşmemiş oldu.
SERDAR 'SAKAT' DENEREK OYNATILMADI
Bu kadar önemli bir maçta Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'daki en başarılı oyunculardan biri olan Serdar Aziz ise sakatlığı gerekçe gösterilerek oynatılmamıştı. 'Adalesinde çekme var' denilerek Finlandiya maçı öncesi takımla çılıştırılmayan futbolcunun her hangi bir sorunu olmadığı belirlendi.
ATİKER KONYASPOR MAÇINDA SAHADA OLACAK
Milli Takım'a sakat olduğu gerekçesiyle alınmayan Serdar Aziz yakın çevresine "Benim bir sakatlığım ya da sorunum" yoktu derken, Galatasaray Sağlık Kurulu'nun oyuncunun tetkiklerinde hiçbir soruna rastlamadığı ortaya çıktı. Serdar'ın Atiker Konyaspor maçında forma giymesi bekleniyor...
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:17
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BLIND'E KANCA
Toplam 5
Yorum
gsss latovlevici yi gördük ki çok kaliteli bir oyuncu diğer oyunculara kıyasla maliyeti de çok uygun bence galatasaray için piyango
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GÖREVDEN Mİ KAÇSAYDIM!
Toplam 14
Yorum
Ayhan Ari Her Futbolcu görev verildiginde oynamak ister, lakin Problem Oynatanda ve Yönetende.Türkiyede malesef Mevcut olmayanda bunlar.
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BEŞİKTAŞ'IN YILDIZINA İSPANYOLLAR DA TALİP
Toplam 14
Yorum
Enda Abi ne saçmalıyonuz Allah aşkına 20m euro nedir? Cenk yıllar yılı aynı Cenk bi arpa boyu yol gittiği yok takım iyi gol atıyo sadece..
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