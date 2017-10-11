LUCESCU 'SAKAT' DEDİ
2018 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'ndeki son maçında Finlandiya ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Türkiye'de sevindirici tek durum Uluslar Ligi'nde 2. Torbada yer alacak olmasıydı. Karşılaşma öncesi 25'inci sırada yer alan A Milli Takım, Finlandiya'dan 1 puan alarak tekrar 24'üncü sıraya yükseldi ve torba düşmemiş oldu.
SERDAR 'SAKAT' DENEREK OYNATILMADI
Bu kadar önemli bir maçta Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'daki en başarılı oyunculardan biri olan Serdar Aziz ise sakatlığı gerekçe gösterilerek oynatılmamıştı. 'Adalesinde çekme var' denilerek Finlandiya maçı öncesi takımla çılıştırılmayan futbolcunun her hangi bir sorunu olmadığı belirlendi.
ATİKER KONYASPOR MAÇINDA SAHADA OLACAK
Milli Takım'a sakat olduğu gerekçesiyle alınmayan Serdar Aziz yakın çevresine "Benim bir sakatlığım ya da sorunum" yoktu derken, Galatasaray Sağlık Kurulu'nun oyuncunun tetkiklerinde hiçbir soruna rastlamadığı ortaya çıktı. Serdar'ın Atiker Konyaspor maçında forma giymesi bekleniyor...
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:06
-
BEŞİKTAŞ'IN YILDIZINA İSPANYOLLAR DA TALİP
Toplam 9
Yorum
mERT 20 den fazla eder cenk costa,higain,kain,torres,ve digerleri kadar iyi golcü eksiği ne kendini buralada dahada geliştirir çalışkan oyuncu
-
''TÜRK FUTBOL TARİHİNİN 1 NUMARASI''
Toplam 7
Yorum
seda arda gitcekki,barca benden kmisal izlanda onlari ulsun,oysa barca beni kullanmayi bilemedi,izlanda niye nefret enerjisi kullanio sevmiom onl
-
HAREKAT BAŞLADI
Toplam 6
Yorum
hakan 20 yılda en ufak bir altyapı projen vizyonun planlaman yok. Sadece günü kurtardın. senin yerinde başkası olsa fb yi uzay takımı yapardı...
LUCESCU 'SAKAT' DEDİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.