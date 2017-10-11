LUCE OLSA ONLAR YOKTU

ASLAN sezon başında Mircea Lucescu'nun da kapısını çalmıştı. Milli Takım'ın başında yaptığı açıklamalarla herkesin tepkisini çeken Rumen hoca, Cimbom'a "Evet" deseydi Fernando, Feghouli ve Denayer'i aldırmayacaktı. Maicon, Belhanda, Gomis ve Mariano transferlerini de beğenmemişti.