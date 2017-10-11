 LUCE OLSA ONLAR YOKTU – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    LUCE OLSA ONLAR YOKTU

    LUCE OLSA ONLAR YOKTU
    ASLAN sezon başında Mircea Lucescu'nun da kapısını çalmıştı. Milli Takım'ın başında yaptığı açıklamalarla herkesin tepkisini çeken Rumen hoca, Cimbom'a "Evet" deseydi Fernando, Feghouli ve Denayer'i aldırmayacaktı. Maicon, Belhanda, Gomis ve Mariano transferlerini de beğenmemişti.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:12
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