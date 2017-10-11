Latovlevici: Fenerbahçe'yi yeneceğiz!

Transfer dönemi boyunca sarı-kırmızılıların gündemine birçok sol bek girdi çıktı. Juventuslu Asamoah yoldan döndü. G.Saray yönetimi döndü dolaştı, yine bir isme tutundu. O isim de Hagi'nin, Popescu'nun vatandaşı Latovlevici oldu. Türkiye Gazetesi'ne konuşan Latovlevici, kendisine "En baştan anlatmanı istiyorum" denilince. O da sıkılmadan anlattı...



BABA MESLEĞİ

Hikâye 1986 yılının mayıs ayında Romanya'nın küçük bir kasabası olan Moldova Noua'da başlıyor. Tuna kıyılarında, bir futbolcu babanın oğlu olarak dünyaya gözlerini açan Iasmin Latovlevici, futbolu sevmeyen bir çocuk olarak büyüyor. "Normal bir çocukluk geçirdim. Küçükken futbolu çok fazla sevmiyordum" ifadeleriyle o günleri anlatan Galatasaray'ın sol beki, sonrasında babasından etkileniyor ve babasını da geçiyor: "Babam 2. ligde oynuyordu. Sonra 8 yaşındayken ön libero olarak futbola başladım. Küçük bir şehirde yaşıyordum daha sonra Timişoara'ya denenmeye gittim. Orada daha fazla çalışmam gerektiğini gördüm, dolayısıyla daha çok çalıştım. Ve babamdan daha iyi bir noktaya geldim."



BANA DEĞER VERMEDİLER

Futbola ön libero olarak başlayan Latovlevici'nin sol beke geçişi de Timişoara da olmuş, Rumen futbolcu o kritik olayı da "Timişoara'da ön liberoda görev yaparken, hocam gelip 'Senin tekniğin var, hızın var dolayısıyla biz seni sola alalım' dedi. Sol beke geçişim bu şekilde oldu" sözleriyle anlatıyor. Latovlevici hakkında en merak ettiğim olaylardan biri Steaua Bükreş'ten neden, nasıl ayrıldığıydı. Çünkü takımın düzenli bir futbolcusu ve önemli başarılarda rol almış ismiydi. Rumen yıldızın eski kulübüne biraz kırgın olduğu anlaşılıyor. Ama o zaman yöneticiler kendini komik bir teklifte bulunduğunda kendine bir söz vermiş "Bir gün buradan daha büyük bir kulübe gideceğim" diyerek kapıdan dışarı çıkmış.

F.BAHÇE'Yİ YENECEĞİZ!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbiye sayılı günler kala, Latovlevici iddialı konuştu. Rumen oyuncu, "Derbinin büyüklüğünü biliyorum. Romanya'da da Bükreş derbisi gördüm. Taraftarın takımdan ve benden o maçta neler beklediğini çok iyi biliyorum. Buna göre oynayabileceğimi de düşünüyorum. Burada Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki müsabakaya da derbi diyorlar, şaka gibi. Derbi Galatasaray ile Fenerbahçe arasındakidir. Camianın beklentilerini biliyorum. Kendi evimizde oynayacağız. Fenerbahçe'yi de yeneceğimizi biliyor ve inanıyorum. Taraftarımızı sevindireceğiz" ifadelerini kullandı.

DAHA BÜYÜĞÜNE GİDECEĞİM

Devam ediyor Iasmin: "Steaua'dan ayrılırken kafamda oradan çok daha büyük bir kulübe gitmek gibi bir hedefim vardı. Benim kafamda çizdiğim rota bu yöndeydi. İtalya'dan bir teklif gelmişti ama artık transfer döneminin sonuna geldiğimiz için ben de boş kalmaktan korktum. Sonuçta bütün futbolcular artık imzalarını atmıştı ve bundan dolayı da ben Gençlerbirliği'ne geçiş yaptım. En sonunda Galatasaray'a geldim. O yüzden 'Hayallerimi gerçekleştirdim' ifadesini kullandım."



BABAM OLSA FARK ETMEZ

Tabii Latovlevici ile ilgili herkesin en çok merak ettiği konulardan biri de Galatasaray'a gelişinde Tudor'un ne kadar etkisi olduğu... Tecrübeli futbolcu, bu konuyu "Benim tekrar kademe atlamamda Tudor'un bir etkisi yok. Sonuçta ben çok fazla çalıştım. Evet Karabük'te çalıştığımı gördü. Galatasaray'a da fayda sağlayacağımı gördüğü için de beni buraya çağırdı. Sonuçta buradaki Igor Tudor değil babam da olsaydı, onun istediklerini yapamadığım sürece benim de burada olma şansım yoktu. Ben denileni yapabildiğim için buradayım. Transfer sürecinde ben sadece menajerimle görüştüm" sözleriyle anlattı.

ASAMOAH'I DÜŞÜNMÜYORUM

Sol bekte Martin Linnes'le forma rekabeti içerisinde olan Iasmin Latovlevici, Asamoah'ın devre arasında Galatasaray'a transfer olacağı dedikoduları için "Bu, beni düşündürmüyor. Geleceği düşünmek yerine anı yaşıyorum. Bütün konsantrasyonumla oyunumu düşünüyorum" dedi.

SÜPER LİG ÇOK KALİTELİ

Şampiyonluk yolunda çok güçlü rakipler olduğunun altını çizen 31 yaşındaki futbolcu "Süper Lig çok kaliteli. Her takım çok iyi organize olmuş ve çok iyi oyunculara sahip. O yüzden her maça yüzde yüz konsantrasyonla çıkmanız gerekiyor. Aksi olursa puan kaybı kaçınılmaz" diye konuştu.

LUCESCU ÇOK BÜYÜK BİR HOCA

Latovlevici, Lucescu'ya övgüler yağdırdı. "O büyük bir teknik direktör. Romanya'nın en büyük hocalarından biri" derken, diğer vatandaşı Hagi için "Rumen futbolu için yaptıkları göz önüne alındığında Romanya halkı ona çok da hak ettiği değeri göstermiyor" ifadelerini kullandı.

TARAFTARA İHTİYACIMIZ VAR

Latovlevici'nin taraftara mesajı ise şöyle: "Taraftarsız kulüp de bir hiçtir. Onlar bizim yanımızda olduğu sürece biz daha güçlüyüz. Onlar maçlara gelip bizi daha ileri ittikleri sürece onların istediklerine cevap vereceğimizi ve şampiyonluk kupasını alacağımızı düşünüyorum." dedi.