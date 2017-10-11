 İŞTE ÖZBEK'İN LİSEDEKİ LAKABI – Fotomaç – 11 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    İŞTE ÖZBEK'İN LİSEDEKİ LAKABI

    İŞTE ÖZBEK'İN LİSEDEKİ LAKABI
    Lisesi'nde öğrenci olduğu dönemdeki lakabının "Tostos" olduğunu aktaran Özbek, "Henüz okulun ilk günü bir arkadaşımın taktığı bir lakaptı ve hiç gerçek ismim telaffuz edilmedi. Ortaokul son sınıfa kadar da bu lakaba çok sinirlenirdim. Sonrasında alıştım" dedi.

    HAYALLERİM GERÇEK OLDU
    Galatasaray Lisesi'nde 8 sene okuduğunu belirten Özbek, "Her şeyimi bu okula borçluyum. Bunun da her zaman karşılığını vermek istedim. Hiç ikmale kalmadan bitirdim ve bugün bunun pişmanlığını yaşıyorum. Doya doya burayı yaşamak lazımdı. İki sene daha okusaymışım. Bu okulun ortaya çıkardığı en önemli değerlerden biri olan spor kulübünün başkanıyım. Hayalim gerçek oldu" dedi.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İŞTE ÖZBEK'İN LİSEDEKİ LAKABI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.